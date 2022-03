Schloß Ricklingen

35 neue Bäume hat der Garbsener Ortsverband des Humanistische Verbands Deutschland in Schloß Ricklingen am „Bestattungshain Leineaue“ gepflanzt. So wollen die Vereinsmitglieder einen Beitrag zum Klimaschutz der Stadt leisten.

Etwa 1000 Bestattungsplätze unter Bäumen konnten die Humanisten in den vergangenen eineinhalb Jahren seit Eröffnung des „Bestattungshaines Leineaue“ in Schloss Ricklingen bereits vergeben. Über mangelnde Nachfrage können sich die Betreiber nicht beschweren. „150 Beisetzungen haben in dieser Zeit stattgefunden“, sagt Karl-Otto Eckartsberg vom Ortsverband.

Zahl der Bestattungsplätze verdoppelt sich

Nun wurden dort junge Eichen, Buchen, Ahorne und Linden gesetzt. 35 Stück, alle etwa vier bis fünf Meter groß. „Hierdurch erhöht sich die Zahl der Gesamtplätze auf weit über 2000“, so Eckartsberg. Interessenten für einen Platz können sich montags, dienstags, donnerstags und freitags unter Telefon (0511) 16769166 informieren.

Doch nicht nur um weitere Bestattungsplätze geht es den Humanisten. „Zusammen mit dieser jüngsten Pflanzaktion haben wir bereits insgesamt 135 neue Bäume gepflanzt. Im Gegensatz zu den vorherigen Nadelbäumen, die fast alle sturmgeschädigt oder umgestürzt waren, binden diese Bäume ein zigfaches an CO2“, erklärt Eckartsberg. „Wir haben damit einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zum Klimaschutz in unserer Stadt geleistet“, sagt der Vorsitzende des Garbsener Ortsverbandes und Vizepräsident des HVD-Niedersachsen.

Baumpflanzungen sind ein schwieriges Thema in Garbsen

Tatsächlich sind Baumpflanzungen in Garbsen nicht selbstverständlich. Zuletzt stand die Stadt in der Kritik, weil mit dem geplanten Bau des Systemgastro-Restaurants „Lewenslust“ an der B6 ein kleines Waldstück größtenteils abgeholzt werden muss – und die Ersatzpflanzungen im etwa 30 Kilometer entfernten Landkreis Nienburg stattfinden sollen. In Garbsen sind nicht genügend Flächen vorhanden, erklärte die Stadt. Entweder seien geeignete Plätze im privaten Besitz, etwa von Landwirten, oder nicht für die Aufforstung geeignet.

Allerdings sind bis zu 70 weitere Baumpflanzungen noch im Frühjahr geplant, hatte die Stadt zuletzt angekündigt. Vor allem in Gebieten wie dem Stadtteil Auf der Horst. „Baum statt Beton“ ist das Motto – ob am Fußwegrand oder auf Parkplätzen.