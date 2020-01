Schon im Frühsommer wollen die Humanisten ihren Bestattungshain im Stadtteil Schloß Ricklingen eröffnen. Dazu müssen Stadt und Verband eine Vereinbarung unterzeichnen, die in Ortsrat und Rat verabschiedet wird.

In der Verlängerung des städtischen Friedhofs am Lönsweg in Schloß Ricklingen wollen die Humanisten einen Waldfriedhof eröffnen. Quelle: Jutta Grätz