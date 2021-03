Garbsen

Wegen der Brut- und Setzzeit müssen Hunde ab dem 1. April an die Leine. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Bis zum 15. Juli müssen Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Tiere im Wald und in der übrigen freien Landschaft in Garbsen an der Leine führen. Ausnahmen gelten lediglich für die rechtmäßige Jagdausübung, ausgebildete Blindenführhunde, Rettungs- und Hütehunde sowie für von der Polizei, dem Bundesgrenzschutz oder dem Zoll eingesetzte Hunde.

Verstöße gegen diese Vorschrift können mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden. Der Leinenzwang ist geregelt im Niedersächsischen Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG).

Von Linda Tonn