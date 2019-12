Auf der Horst

„So muss es beim Weihnachtsmann zugehen“, sagt Jayda Brown und rückt noch einmal die bunten Pakete zurecht. „Wenn man an ihn glaubt“, schiebt sie hinterher. Für diejenigen, die an diesem Vormittag vor der Tür der Hannöverschen Tafel in der Skorpiongasse warten, sind Brown und ihre Mitschüler von der IGS Garbsen so etwas wie der Weihnachtsmann, das Christkind, der Weihnachtswichtel – oder wer sonst in den Garbsener Familien die Geschenke bringt.

Denn die vier Mitglieder der Schülervertretung verteilen Weihnachtsgeschenke an die Kinder der Wartenden. Statt der üblichen Lebensmittel stapeln sich auf den Ausgabetischen eingepackte Spiele, Bücher, Rucksäcke und Puppen. Mehr als 300 Geschenke haben die Schüler mit einem großen Auto angeliefert. „Dass es so viele werden, hätten wir wirklich nicht gedacht“, sagt Cedric Abken.

Brief an Eltern und Mitschüler

Mit einem Brief an Eltern und Mitschüler hat die Schülervertretung im November dazu aufgerufen, Weihnachtsgeschenke für die Ausgabe der Garbsener Tafel zu spenden. „Im vergangenen Jahr hatten wir ein Projekt mit dem Integrationsbeirat, für das wir auch Päckchen für Familien gepackt haben“, erzählt Abken. Was davon übrig geblieben ist, ging an die Tafel. „Schon damals waren Schüler bei der Ausgabe dabei, die danach gesagt haben, dass man mehr tun müsse“, sagt Abken.

Mehr als 300 Geschenke haben die Schülervertreter der IGS Garbsen in den vergangenen Wochen gesammelt. Quelle: Linda Tonn

„Bei den meisten von uns ist an Weihnachten alles gut und die Geschenke gehören dazu“, sagt der Schülervertreter. Das sei in vielen Familien nicht der Fall. Unter den liebevoll verpackten Geschenken befindet sich Neues und Gebrauchtes – von Legosteinen bis zur alten Digitalkamera. Schilder auf den Päckchen und an der Wand weisen darauf hin, für welche Altersklassen die Geschenke geeignet sind.

Ein Paket für jedes Kind

„Wir haben unseren Kunden mitgeteilt, dass sie heute Geschenke für ihre Kinder bis zu zwölf Jahren abholen können“, sagt Tafel-Leiter Bertram. Für jedes Kind gibt es ein Paket – damit genug für alle da ist. „Das geht heute in jedem alles Fall weg“, sagt Bertram. Schon vor dem offiziellen Start der Ausgabe hat sich eine lange Schlange vor der Tür gebildet.

Man sei auf die Spenden angewiesen, erklärt Bertram. Auch während des Jahres würden bei der Tafel auch immer wieder Spielzeug abgegeben – allerdings nicht in einer so großen Menge. Die Spendenbereitschaft sei in diesem Jahr ohnehin sehr groß, beobachtet Bertram. Auch bei den Aktionen vor Real und Edeka, bei denen Kunden aufgerufen waren, ein Produkt mehr zu kaufen und an die Garbsener Tafel zu geben, sei einiges zusammengekommen. „Wir konnten mit vollen Händen verteilen“, sagt Bertram.

„Wir sind so eine große Schule“, sagt Stine Shagun. Wenn nur jeder Fünfte etwas geben würde, käme schon eine ganze Menge zusammen. Die Aktion habe Spaß gemacht, sagt die Schülerin. „Es war toll zu sehen, was die Leute gegeben haben.“ In den vergangenen Tagen haben die Schüler die Geschenke nach Alter sortiert und vorbereitet. „Man fühlte sich ein wenig wie in einer Wichtelwerkstatt“, sagt Brown.

