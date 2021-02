Garbsen-Mitte

Wegen der Corona-Krise gibt es in diesem Jahr keinen Tag, an dem die Pädagogen und Beschäftigten der IGS Garbsen ihre gymnasiale Oberstufe persönlich vorstellen. Sie haben daher Videos online gestellt, in denen sich Interessierte pandemiegerecht informieren können.

Die kurzen Filme sind auf der Internetseite der Schule unter www.igs-garbsen.de abrufbar. In den Videos geht es unter anderem um die Struktur der Oberstufe, die Wahlmöglichkeiten und besondere Angebote der Schule, wie Schulleiter Andreas Hadaschik mitteilt. Außerdem berichten Schülerinnen und Schüler über ihre persönlichen Erfahrungen.

Leitungsteam ist per Telefon erreichbar

Wer lieber am Telefon mit dem Leitungsteam der Oberstufe sprechen möchte, hat dazu an drei Tagen pro Woche Gelegenheit. Dienstags ist Silke Hafferkamp unter der Nummer (05131) 707109 zu erreichen, mittwochs Heidrun Gehring unter (05131) 707148, und donnerstags nimmt Gebhard Szagun den Hörer in die Hand – jeweils von 13 bis 14 Uhr. Die Anmeldungen für den 11. Jahrgang der IGS Garbsen sind vom 8. bis zum 21. Februar möglich.

