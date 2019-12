Garbsen-Mitte

Der Rat hat am späten Montagabend mit großer Mehrheit für eines der teuersten Bauvorhaben in der Geschichte der Stadt Garbsen gestimmt. Die IGS Garbsen und die Grundschule bekommen einen Neubau, der nach neuesten Schätzungen rund 80 Millionen Euro kosten wird. Lediglich drei Ratsmitglieder stimmten dagegen und eines enthielt sich – sie alle gehören zur AfD-Fraktion im Rat.

Garbsener IGS ist die größte in Niedersachsen

In der Diskussion zuvor hatten die Kommunalpolitiker noch einmal die wichtigsten Argumente ausgetauscht. So erinnerte Helmut Busjahn von der CDU/FPD-Gruppe daran, dass die Garbsener Schule mit rund 1750 Schülern und 170 Lehrern die größte IGS in Niedersachsen ist. Der Bau aus den Siebzigerjahren sei insbesondere wegen des mangelhaften Brandschutzes nicht mehr sinnvoll zu sanieren. Deshalb sei ein Neubau die „wirtschaftlichste Lösung“.

Das sah auch Wilfried Aick von der SPD so. Seiner Ansicht nach seien in den vergangenen Jahren ausreichend Gutachten angefordert und es sei über deren Ergebnisse diskutiert worden. Nun sei es Zeit für Taten. „Wir sollten Garbsen jetzt schnell zu einer neuen, guten Schule verhelfen, auf die Bürger und Rat stolz sein können“, sagte Aick.

„Wir haben als Rat alles getan“

Eine Entscheidung forderte auch Dirk Grahn von den Grünen. „Wir haben als Rat alles getan, um die Situation klarzustellen“, sagte Grahn und spielte damit auf ein zusätzliches Gutachten an, das die Politiker gefordert und erhalten hatten. Seine Fraktion werde ebenfalls für den Neubau stimmen, kündigte Grahn an.

Sich für die Entscheidung über die Zukunft der IGS und der Grundschule Zeit zu nehmen, sei der richtige Weg gewesen, sagte auch Günther Petrak von den Unabhängigen. „Heute wissen wir, dass nur eine vernünftige Lösung übrig bleibt, und das ist ein Neubau“, sagte Petrak. Eine Sanierung hätte seiner Ansicht spätestens vor zehn Jahren beginnen müssen.

AfD warnt vor Verschuldung

Das sah Manfred Kammler von der AfD-Fraktion anders. Er sprach sich erneut für eine gestaffelte Sanierung der Gebäude aus. Diese Variante sei auch von den Gutachtern nicht ausgeschlossen worden. Kammler warnte zudem davor, dass sich die Stadt auf viele Jahre hinaus verschuldet. „Uns erwarten schon große Kosten für den Badepark und die Feuerwehren – trotzdem machen wir ein Fass nach dem anderen auf“, sagte er.

Von Gerko Naumann