Garbsen-Mitte

Mit vielen neuen Aktionen hat die Stadt ihre Umwelttage weiterentwickelt. „Klima, Umwelt, Natur 2020 – Projekte für die Zukunft“ heißt das neu aufgelegte Format, bei dem die Verwaltung erneut mit anderen Garbsener Akteuren zusammenarbeitet. Darunter ist auch die Umweltmesse Green!, die im September neuen Ideen eine Plattform geben soll.

Das Programm richtet sich nicht wie in den Vorjahren insbesondere an Kinder und Jugendliche, sondern an alle Generationen. Vertreter der Stadtverwaltung, des ADFC, des Nabu und der Initiative Garbsen for Future haben die Veranstaltungen am Mittwoch vorgestellt.

Urban Gardening am Studentenwohnheim

Gärtnern auf kleinsten Flächen und mitten in der Stadt – das soll auch in Garbsen möglich sein. „Ob für Kräuter, Gemüse oder Blumen: Beim Projekt Urban Gardening im Mai können die Bewohner des neuen Studentenwohnheims am Campus auf dem Gelände gemeinsam Pflanzkübel und Beete anlegen“, sagt Dirk Perschel, Leiter des städtischen Fachbereichs Bauberatung, Verkehr und Stadtgrün.

Jungen und Mädchen aus Kitas und Grundschulen können bei der Aktion „Auf das Huhn gekommen“ im April und Mai Hühner beobachten und füttern. In Kooperation mit dem Unternehmen Hanno-Huhn mietet die Stadt Leihhühner und einen Stall. „Die Einrichtungen können sich online ab Montag, 20. Januar, bewerben, bei mehr als drei Anmeldungen entscheidet das Los“, sagt Jil Sohnemann vom Stadtmarketing.

Bilder aus Müll gestalten

An Kinder und Jugendliche richtet sich auch die Kreativaktion „Aus Alt mach Neu“ vom 11. bis 15. Mai. Die Jungen und Mädchen aus allen Garbsener Schulen sind aufgerufen, aus Plastikmüll Bilder oder andere Kunstwerke zu gestalten. „Plastikmüll ist überall“, sagt Sohnemann. „Wir wollen die Kinder und Jugendlichen für das Thema sensibilisieren.“ Alle Beiträge werden in der Rathaushalle ausgestellt.

Die drei besten Beiträge werden mit Geldpreisen ausgezeichnet – und zwar auf der neuen Umweltmesse Green! am Freitag, 25. September, 13 bis 18 Uhr, im Rathaus. Bei der Veranstaltung können Schulen, Initiativen und Unternehmen ihre Ideen zum Klimaschutz präsentieren. „In den Garbsener Schulen gibt es so viele beeindruckende Umweltprojekte“, sagte Martina Märtz von der Initiative Garbsen for Future. „Den wollen wir eine Bühne geben.“

Stadt erstellt ein Klimaschutzkonzept

Für das Thema Klimaschutz sensibilisieren sollen auch das Planspiel zur Energiewende „Plenergy“ für Schüler und zwei Filme der Dokumentarserie „Unser Planet“ am 24. April, zu der alle interessierten Garbsener in den Ratssaal kommen können. Bei der Aktion Stadtradeln vom 7. bis 20. Juni können sich erneut alle Garbsener aktiv für den Klimaschutz einsetzen.

Auch personell rückt die Stadt das Thema Klimaschutz in den Fokus: Seit Juni 2019 ist mit Eric Bindhake ein neuer Umweltsachbearbeiter im Rathaus tätig. Und aktuell in Arbeit ist ein Klimaschutzkonzept, das der Rat im Frühjahr beschließen soll. Das Konzept macht den Antrag der Stadt auf einen eigenen Klimaschutzmanager komplett.

Alle Termine des Programms in der Übersicht 13 Aktionen hat die Stadt Garbsen für das neu entwickelte Format Klima, Umwelt, Natur 2020 organisiert. Hier alle Termine in der Übersicht. „Plenergy!“ – Das Planspiel zum Klimaschutz: Montag, 27., bis Mittwoch, 29. Januar, Projekt für Schüler. Solar-Check: während des gesamten Jahres, kostenfrei. Filmtag „Unser Planet“: Freitag, 24. April, 18 bis 20 Uhr, Ratssaal, mit Anmeldung. „Aus Alt mach Neu“– Kreativaktion: Montag, 11., bis Freitag, 15. Mai. Urban Gardening: im Studentenwohnheim Garbsen, Mai. „Auf das Huhn gekommen“ – Leihhühner: April und Mai, Bewerbung vom 20. Januar bis 7. Februar. Vortrag über das Insektensterben:Nabu-Experte Michael Lucas, Donnerstag, 7. und 14. Mai, 18 bis 20 Uhr, Ratssaal. „ Garbsen blüht auf“– kostenfreie Blumensamen: Hof der Servicebetriebe, Planetenring 25–27, alle Donnerstage im Mai, 13 bis 15 Uhr. „Riechen, tasten, fühlen, Bienenkasten“ – Servicebetriebe und Imker Christof Wenzel, Hof der Servicebetriebe, Planetenring 25–27, Donnerstag, 18. und 25. Juni, 12 bis 15 Uhr. Aktion Stadtradeln:7. bis 27. Juni, Anmeldung bis 4. Mai, Siegerehrung am Freitag, 4. September, 10 bis 12 Uhr, Rathausplatz. „Stadtgrün für alle“:Führung durch den Stadtpark, Beate Busch, Leitung Abteilung Stadtgrün, Sonntag, 7. Juni, 10 bis 12 Uhr. „Ab ins Moor“:Radtour mit dem ADFC ins Moorinformationszentrum Resse, Sonntag, 12. Juli, 10 bis 17 Uhr, Start am Rathausplatz. „Green!“ Die Umweltmesse: Freitag, 25. September, 13 bis 18 Uhr, Rathaus. Informationen und Anmeldungen sind möglich im Internet auf www.garbsen.de/umwelt.

Lesen Sie auch

Von Jutta Grätz