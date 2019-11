Berenbostel

Erwin Schlote setzt an und rollt seinen Rollstuhl geschickt nach vorn – parallel rollt auf dem Fernsehbildschirm ein Rollstuhl nach oben und versperrt dem herannahenden Wolf den Weg zu den Schafen. Wütend macht dieser kehrt und sucht sich einen neuen Weg. Blitzschnell setzt der 78-jährige Senior mit seinem Rollstuhl zurück, um die Schafe vor dem Wolf zu beschützen.

Neue Form der Bewegungstherapie

„Das ist ganz schön anstrengend“, sagt Schlote nach der zehnten Runde. Was der 78-jährige Bewohner des Seniorenheims Haus Cäcilienhof macht, ist kein Freizeitvergnügen, sondern eine spezielle Form der Bewegungstherapie. Seit August kommt das Trainingsgerät Korianfit dort zum Einsatz – ein mobiler Fernsehbildschirm mit einer Kamera und mehr als 20 verschiedenen Spielen.

Bingo, Diktat, Bällewerfen, Gedächtnistraining: Ergotherapeut Oliver Kummer kann aus einer Fülle von Angeboten das Passende für seine Patienten aussuchen. „Es gibt sogar Spiele für Menschen mit großen körperlichen Einschränkungen und mit Demenz“, sagt er.

Ganzer Körper wird eingesetzt

Bei jedem Spiel müssen Arme, Beine oder der ganze Körper eingesetzt werden. Die Kamera nimmt die Bewegungen der Patienten auf und projiziert sie auf den Bildschirm. „Das Spielerische ist ein ganz neuer Ansatz in der Therapie und kommt gut an“, sagt der Ergotherapeut. Sie sei am Anfang sehr skeptisch gewesen, ob die älteren Bewohner einen Zugang zu der neuen Technik finden würden, sagt Heimleiterin Steffi Ludwig. „Aber das war gar kein Problem. Alle haben es ausprobiert.“

Das Haus Cäcilienhof ist eine von 13 Piloteinrichtungen, die an dem Projekt des Pflegeanbieters Korian, Betreiber der Einrichtung in Berenbostel, teilnimmt. Fünfmal in der Woche wird das Training am Bildschirm zu festen Zeiten angeboten. Dabei kommen mehrere Heimbewohner zusammen, jeder von ihnen hat etwa zehn bis 15 Minuten Zeit. „Es entwickelt sich eine gute Dynamik in der Gruppe“, sagt Kummer. „Die Bewohner feuern sich auch gegenseitig an oder sagen sich Lösungen vor.“

Ergänzung zum bisherigen Angebot

Das neue Gerät ersetze nicht das bisherige Angebot, sondern sei eine gute Ergänzung, so Kummer. „Dadurch, dass es mobil ist, können wir es auch zu Bewohnern bringen, die das Bett nicht mehr verlassen können“, sagt Ludwig. Auch für sie gebe es entsprechende Bewegungsangebote.

Mit seinem Arm steuert Erwin Schlote, was auf dem Fernsehbildschirm passiert. Quelle: Linda Tonn

Schlote ist mittlerweile beim Spiel mit dem Titel „Kirmes“ angekommen. Über den Bildschirm laufen Umrisse von bunten Tieren, die er mit einem fiktiven Ball abwerfen muss. Nach einer kurzen Zeit muss er seinen Arm einmal kräftig schütteln – so sehr hat er ihn beansprucht.

„Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut angenommen wird“, sagt Ludwig. Es sei aber gut, dass sich die Pflege weiterentwickele und neue Therapieformate ausprobiert werden könnten. „So können wir auch die Generationen zusammenbringen.“

Schüler kommen in die Einrichtung

Über das Projekt sms – sozial macht stark hat das Seniorenheim Schüler der Oberschule Berenbostel gewinnen können, die die Bewohner bei ihrem interaktiven Training unterstützen. „Die sehen dann auch, dass Pflege nicht nur waschen und füttern ist, sondern durchaus auch etwas mit Computer zu tun hat“, so Ludwig.

