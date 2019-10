Garbsen-Mitte

„Das war ein Hammerjahr“, sagte Meyenfelds Schützenchef Thomas Otremba unter dem Beifall der Vertreter aller neun Garbsener Schützenvereine im Rathaus. Und meinte das erste Garbsener Stadtschützenfest im April und die Vorbereitung, die mehr als ein Jahr gedauert hatte. Am Dienstagnachmittag ging dieses Jahr mit einem offiziellen Akt zu Ende: Im Beisein von Garbsens Bürgermeister Christian Grahl haben Frank Göhns und Eberhard Kreckler vom Schützenverein Meyenfeld die Scheiben der ersten Garbsener Stadtschützenkönige im Rathaus angebracht – eine Premiere mit Reden, Musik und sogar einem Ehrentanz.

Ehrentanz in der Rathaushalle

Grün-Weiß-Grau war an diesem Nachmittag die bevorzugte Farbe im Rathaus: Denn rund Hundert Schützen in Uniform und samt Fahnen feierten ihre Stadtkönige bei Brezeln und Getränken erneut. Das Stadtschützenfest und auch das Annageln der Scheiben seien für Garbsen besondere Veranstaltungen, betonte Bürgermeister Grahl. „Das Schützenwesen ist für die noch junge Stadt ein wichtiger, historisch gewachsener und lebendiger Teil der Identität.“

Insbesondere das neue Stadtschützenfest habe den großen Zusammenhalt der Dörfer gezeigt, sagte Grahl und dankte Ideengeber Otremba und den übrigen Ehrenamtlichen für ihr Engagement.

Ebenfalls ins Rathaus gekommen waren die erstenStadtschützenkönige Andreas Wichmann vom Schützenverein Osterwald Unterende sowie Christina Schütz und Björn Bokelmann aus Oberende. Und wie es im Schützenwesen Brauch ist, baten die Drei zu den Klängen der Senioren-Musikfreunde Osterwald zum Ehrentanz. „ Thomas Otremba und sein Team haben tolle Arbeit geleistet“, lobte Stadtkönigin Schütz die Meyenfelder als erste Ausrichter des Fests. „Die Spannung bei der Proklamation im Festzelt war nicht zu überbieten.“ Denn die Gewinner waren bis zur Preisverleihung geheim gehalten worden.

Zweites Stadtschützenfest in Unterende

Otremba übergab unterdessen den Staffelstab zur Organisation des Stadtschützenfestes an Bert Freund, Vorsitzenden der Unterender Schützen. Dort wird vom 5. bis 7. Juni 2020 das zweite Stadtschützenfest gefeiert. „Bis Februar müssen Programm und alles Weitere stehen“, sagte Freund. „Aber Feiern organisieren, das können wir ja.“

Und weil nach den Fest vor dem Fest ist, können die Garbsener Schützen sich schon den ersten Termin für den Wettbewerb um den Stadtschützenkönig 2020 vormerken: Der Schützenverein Berenbostel bittet von Mittwoch bis Freitag, 6. bis 8. November, 18 bis 22 Uhr, sowie am Sonntag, 10. November, 14 bis 17 Uhr, zum überregionalen Preisschießen in das Schützenhaus an der Corinthstraße.

Von Jutta Grätz