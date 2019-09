Auf der Horst

Die Stadt hat seit neuestem einen eigenen Stadthonig – 70 Gläser hat Imker Christof Wenzel in dieser Woche an die Verwaltung überreicht. Der Honig stammt von den zwei Bienenvölkern, die seit dem Frühjahr auf dem Gebiet der Servicebetriebe am Planetenring leben. Sie wurden anlässlich der städtischen Umwelttage dort angesiedelt.

Nach einem ertragreichen Sommer kann Wenzel nun ein ansehnliches Resultat vorweisen. „Wir freuen uns über die gute Ernte und den guten Geschmack des Honigs. Der Standort für die beiden Bienenvölker ist offensichtlich bestens geeignet“, sagt Frank Muhlert von den Servicebetrieben.

So sieht der Stadthonig für Garbsen aus. Quelle: Stadt Garbsen

Eigens für diesen besonderen Honig hat das Stadtmarketing eine Banderole mit dem Schriftzug „ Stadthonig“ und dem Wappen der Stadt Garbsen entworfen. Künftig soll der Honig als Geschenk zum Beispiel im Bereich der Städtepartnerschaften oder bei besonderen Jubiläen zur Verfügung stehen.

Es handle sich um einen Sommerhonig mit einem hohem Anteil von Lindenblüten, sagt Imker Wenzel. „Die rund 120.000 Bienen der beiden Völker am Planetenring sind für ihre Suche nach Blumen und Blüten in einem Umkreis von etwa zwei Kilometern ausgeschwärmt. Dort gibt es zahlreiche Flächen, auf denen die Bienen fündig wurden.“

Lesen Sie mehr:

Bienen stehen bei Umwelttagen 2019 im Mittelpunkt

Imker Christoph Wenzel gibt Bienenvolk aus Hannover ein neues Zuhause

Von Linda Tonn