Garbsen

Sie hatten den „Piks“ bislang aufgeschoben, nicht geschafft oder überhaupt ein mulmiges Gefühl – trotzdem ließen sich am Montag 105 Personen aus ganz Garbsen auf dem Hérouville-St.-Clair-Platz im Stadtteil Auf der Horst impfen. Diese Zahl hat jetzt die Region Hannover veröffentlicht. Der Andrang vor dem Impfbus war groß – die Aussicht auf die strengeren 3G-Regeln hatten dem ein oder anderen Bürger offenbar einen Ruck gegeben. Die Region Hannover zieht nach dem ersten der beiden Termine in dieser Woche bereits ein positives Resümee. Am Mittwochnachmittag gibt es das zweite mobile Impfangebot.

400 Impflinge Ende Mai

Es ist inzwischen drei Monate her, dass der Impfbus in Garbsen Halt machte. Bei dem Modellversuch Ende Mai ließen sich an zwei Tagen 400 Männer und Frauen das Vakzin gegen Corona verabreichen. Eine Zahl, die die Verantwortlichen als Erfolg verbuchten. Auch deshalb wiederholt man die dezentrale Impfaktion nun – und erweitert sie: Jetzt sind zum Besuch beim Impfbus Bürger und Bürgerinnen aus allen Stadtteilen Garbsens aufgerufen.

„Wir wollen mit der Aktion die Garbsener erreichen, die bisher Bedenken hatten, die Unentschlossenen und auch die Bequemen“, sagte Garbsens Sozialdezernentin Monika Probst beim Start der Aktion am Montag. Auch sie zeigte sich von der Nachfrage bestätigt, räumt aber ein: „Die richtigen Impfgegner werden wir nicht überzeugen können.“ Dennoch soll das Modell weiter Schule machen: Für das weitere Jahr und auch die weiteren Impfungen bereits Geimpfter – nach dem Ende des ersten Impfschutzes – könnte der Bus eingesetzt werden. Gespräche liefen, so Probst.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Inzidenz über 35

Wichtig dürfte der erneute Schub der Impfkampagne auch angesichts des jüngste Anstiegs der Inzidenz in der Region sein, der am Dienstag am dritten Tag in Folge über der 35er-Grenze lag und in dem sich möglicherweise auch infizierte Reiserückkehrer bereits niederschlagen. In Garbsen stieg die Inzidenz am Dienstag übrigens weiter auf 39,4 und lag damit knapp unter dem Regionswert von 40,5.

Die zweite Gelegenheit zum Impfen in Garbsen gibt es am Mittwoch, 18. August. Dann steht der Impfbus von 14 bis 17 Uhr auf dem Hérouville-St.-Clair-Platz am Hallenbad am Planetenring. Auch bei dem zweiten Termin gilt: Alle Garbsenerinnen und Garbsener ab 18 Jahren können sich ohne vorherige Anmeldung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson impfen lassen. Mitzubringen sind Impfpass und Personalausweis.

Von Simon Polreich