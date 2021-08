Berenbostel

Der Impfbus der Region Hannover macht erneut Station in Garbsen. Die Aktion wird dabei erstmals im Quartier Berenbostel-Kronsberg angeboten. Garbsener aus allen Stadtteilen können sich am Montag, 30. August, und Mittwoch, 1. September, spontan ohne Termin impfen lassen, kündigt die Verwaltung an. Das Team der Region steht an zwei Tagen für jeweils drei Stunden an der Ratsschule bereit und hat den Impfstoff von Johnson & Johnson dabei. Zugelassen ist dieser für Erwachsene ab 18 Jahren. „Großer Vorteil ist, dass der Impfstoff nur einmal verabreicht werden muss. Zwei Wochen danach besteht schon der volle Schutz“, sagt Yesim Celik, bei der Stadt Garbsen zuständig für die Organisation der Aktion.

Erst beraten, dann impfen lassen

Wer interessiert ist, kann einfach vorbeikommen und sich nach einem Beratungsgespräch impfen lassen. Mitzubringen ist lediglich der Personalausweis und, falls vorhanden, ein Impfpass. Mit einer Impfung übernehme man Verantwortung auch für die Menschen, die nicht die Möglichkeit einer Impfung haben – zum Beispiel Kinder, betont Stadtsprecher Benjamin Irvin. Der Impfbus hält auf dem Lehrerparkplatz der Grundschule Ratsschule, Dorfstraße 28. Die Zeiten lauten: Am Montag, 30. August, von 9 bis 12 Uhr und am Mittwoch, 1. September, von 14 bis 17 Uhr. Der SPD-Bürgermeisterkandidat Claudio Provenzano, der selbst in Berenbostel lebt, hatte sich für den Halt des Impfbusses in dem Stadtteil eingesetzt.

Von Gerko Naumann