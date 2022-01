Garbsen

Die sechs Abendtermine zum Impfen in den beiden Garbsener Impfzentren wurden nach Angaben der Stadt so gut angenommen, dass die Aktion verlängert wird. Am Dienstag und Mittwoch, 1. und 2. Februar, sind im Sozialzentrum im Werner-Baesmann-Park in Berenbostel, Immenweg 5, zwischen 17.30 und 21 Uhr Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen möglich. Das gleiche Angebot besteht am Donnerstag, 3. Februar, in der Begegnungsstätte am Hérouville-St.-Clair-Platz, ebenfalls von 17.30 bis 21 Uhr.

Ausgefüllte Papiere sparen Zeit

Wer sich impfen lassen will, muss den Personalausweis und, falls vorhanden, einen Impfpass mitbringen. Wie Stadtpressesprecher Benjamin Irvin weiter mitteilte, sollten alle Teilnehmer wenn möglich die ausgefüllten Bögen zu Aufklärung, Einwilligung und Anamnese mitbringen, um die Wartezeiten für alle zu verkürzen. Sie können auf der Homepage des Robert-Koch-Institutes heruntergeladen werden.

Von Gert Deppe