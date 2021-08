Auf der Horst

Schon als der knallorangefarbene Bus der Feuerwehr Hannover am Montagmorgen auf dem Hérouville-St.-Clair-Platz im Stadtteil Auf der Horst in Garbsen einbiegt, hat sich eine Schlange von Menschen gebildet. Menschen, die die Gelegenheit wahrnehmen wollen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die Hürden dafür sind an diesem Tag so niedrig wie noch nie zuvor: Im Gegensatz zum ersten Besuch der Impfteams der Region Hannover vor knapp drei Monaten dürfen sich in dieser Runde alle Frauen und Männer aus Garbsen ab 18 Jahren ohne vorherige Anmeldung impfen lassen.

Genau das hat auch Waldemar Hartig aus Altgarbsen getan. Wie sich das anfühlt? „Gut“, sagt er. „Alles ganz normal.“ Lange Zeit habe er gar nicht darüber nachgedacht, sich überhaupt impfen zu lassen, berichtet der Altgarbsener. Die zuletzt in der Politik diskutierten möglichen Nachteile für Ungeimpfte haben dann aber doch umgestimmt. „Bevor ich nicht mehr in der Biergarten darf, mache ich lieber mit.“

Ungeimpfte befürchten Nachteile

So sehen es mehrere Menschen, die sich in der Schlange vorm Impfbus versammelt haben. „Ich hatte bislang Hemmungen, mich impfen zu lassen. Aber Ungeimpften wird das Leben demnächst durch die Politik schon schwer gemacht “, sagt Marion Brandt. Die 68-Jährige ist aus Osterwald angereist, um sich den Piks zu holen. Als Gegnerin sieht sie sich nicht, sieht das Impfen aber „vom Bauchgefühl her“ skeptisch. Dementsprechend nervös steht sie in der Schlange vorm Impfbus. „Und ich kenne viele, denen es so geht.“ Ihr Sohn etwa lehne die Impfung bislang ab, weil er sein Immunsystem als ausreichend gut gewappnet sehe.

Schon am Morgen hat sich eine Schlange auf dem Hérouville-St.-Clair-Platz gebildet. Quelle: Gerko Naumann

Für die Osterwalderin waren aber am Ende die Vorteile der Impfung größer als die Skepsis. „Ich muss und will mich weiter um meine Enkel kümmern, sie und mich nicht gefährden.“ Als das Angebot der Spontanimpfung „vor die Haustür“ kam, sagte sie sich: „Jetzt oder nie“.

Auch Andrés Fernandez Marin ist kein „Impf-Fan“, hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. „Ich fühle mich inzwischen verpflichtet und spüre einen gewissen Druck“, sagt er. Mit seiner Frau als psychologische Unterstützung – sie ist bereits geimpft – ist er aus Seelze in den Garbsener Stadtteil gekommen. Weggeschickt werden auch die Nachbarn vom Impfbus-Team nicht. „Ich arbeite viel im direkten Kundenkontakt“, erklärt er seine Motivation. Als Nicht-Geimpfter befürchtet er zu viele Einschränkungen – und am Ende auch Einbußen. Aber auch das niedrigschwellige Angebot per Impfbus hat ihn am Ende überzeugt. „Ein bisschen mulmig ist mir aber schon“, sagt der 49-Jährige, während die Schlange vor ihm in Richtung Impfbus immer kürzer wird.

Christoph Kiehl meldet sich am Stand der Malteser für seine Impfung an. Quelle: Gerko Naumann

Insgesamt ebbt der Andrang gegen 10.30 Uhr langsam ab. Offenbar haben sich viele Impf-Entschlossene gleich den Startpunkt der Aktion für einen Besuch ausgesucht. „Ich plane eine Reise im September nach Bulgarien“, sagt eine Frau, die vor dem Impfbus noch auf ihren „Piks“ wartet. Die Umstände durch Tests, Quarantäne und Co. will sie sich so sparen. Bislang habe sie die Impfung nicht als notwendig empfunden, sehe sie aber auch nicht kritisch. „Meine Eltern sind geimpft, haben das gut verkraftet. Ich bin ganz ruhig – denn so schlimm scheint es ja nicht zu sein“, sagt die 40-Jährige lachend, die aus direkter Nachbarschaft zum Hérouville-St.-Clair-Platz gekommen ist.

Feuerwehr betreut Geimpfte

Helfer der Berufsfeuerwehr Hannover kümmern sich auch an diesem Vormittag um den reibungslosen Ablauf der Impfaktion. Sie betreuen auch einige Männer und Frauen, bei denen sich sogenannte Impfreaktionen, also etwa Kreislaufschwierigkeiten zeigten. „Das war alles voll im Rahmen, es ist nichts Wildes passiert. Alle sind auf den eigenen Füßen nach Hause gegangen“, berichtete ein Feuerwehrmann, der nicht namentlich genannt werden will. Sein Team sei überrascht gewesen, wie voll mit Menschen der Platz schon am frühen Vormittag gewesen sei. „Das haben wir an anderen Orten so nicht erlebt.“

Der Impfbus steht am Mittwoch von 14 bis 17 Uhr erneut im Stadtteil Auf der Horst. Quelle: Gerko Naumann

Dass sich so viele Leute für eine Impfung entschieden haben, freut auch Sozialdezernentin Monika Probst. Die Stadt Garbsen hat erneut vor allem in den Brennpunkten Berenbostel-Kronsberg und eben Auf der Horst für den Impftermin geworben. „Dazu haben wir Flyer in fünf Sprachen gedruckt, auf denen wir aufrufen, sich impfen zu lassen“, sagt Probst. Zudem stehen an einem Stand freiwillige Helfer bereit, die die fürs Impfen notwendigen Dokumente und beim Beratungsgespräch mit den Ärztinnen übersetzen.

Probst: „Das ist noch nicht das Ende“

Von dem niedrigschwelligen Impfangebot per Bus ist sie auch deshalb überzeugt, weil es auch die bequemeren oder weniger mobilen Menschen „abholt“, die die Impfung bislang nicht als notwendig erachten. Wie viele Ungeimpfte es in Garbsen noch gibt, kann sie nicht einschätzen – Zahlen liegen weder der Stadt noch der Region vor. „Die Kampagne wird aber weiterlaufen. Wir sind in Gesprächen, weitere Termine im Laufe des Jahres anzubieten“, so Probst. „Das ist noch nicht das Ende.“

Deshalb richtet Garbsens Bürgermeister Christian Grahl (CDU) einen Appell an alle, die sich nach wie vor nicht haben impfen lassen: „Bitte nutzen sie die Gelegenheit, um sich und andere zu schützen“, sagt er. Und die nächste Gelegenheit gibt es schon am Mittwoch, 18. August. Dann steht der Impfbus von 14 bis 17 Uhr auf dem Hérouville-St.-Clair-Platz am Hallenbad am Planetenring. Auch bei dem zweiten Termin gilt: Alle Garbsenerinnen und Garbsener ab 18 Jahren ohne vorherige Anmeldung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson impfen lassen.

