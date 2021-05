Auf der Horst

In der Region Hannover soll in Quartieren, in denen Menschen beengt leben und das Infektionsgeschehen hoch ist, besonders schnell geimpft werden. Das sieht ein Vorstoß von Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) und der Stadt Hannover vor. Neben dem Sahlkamp und dem Canarisweg zählt dazu auch der Garbsener Stadtteil Auf der Horst.

Geplant ist auch, dass Sozialarbeiter und Dolmetscher die Impfteams vor Ort begleiten, um das Angebot möglichst niedrigschwellig zu gestalten. Garbsens Bürgermeister Christian Grahl unterstützt das Vorgehen. Seit Langem befinde er sich mit Jagau in enger Abstimmung, besonders, was die Herausforderungen in der Pandemie angingen, sagte er.

Jagau hatte bekanntgegeben, man wolle „besonders die Menschen schützen, die ein hohes Infektionsrisiko haben“. Zügige Impfungen könnten hier helfen, Infektionsketten gar nicht erst entstehen zu lassen und das Pandemiegeschehen einzudämmen, so Jagau. Ob Impfbusse zum Einsatz kommen sollen, steht noch nicht fest.

Bürgermeister Grahl beabsichtigt, sich mit allen gesellschaftlichen Gruppen im Quartier Auf der Horst abzustimmen mit dem Ziel, dass möglichst viele Menschen der Initiative folgen. Über die Kommunikation im Vorfeld will er sich mit dem Ethno-Medizinischen Zentrum Hannover verständigen. Er sei sich sicher, dass sich die beiden christlichen Kirchen beteiligen werden, so Grahl. Auch Recep Bilgen, Vorsitzender des Landesverbandes der Muslime in Deutschland, und Osman Türkan von der DITIB in Garbsen haben Angaben der Stadt zufolge sofort ihre Hilfe bei der Organisation und Durchführung der Impfungen zugesagt.

Grahl rechnet fest damit, dass die Impfungen Auf der Horst bald beginnen können. „Dort, wo das Ansteckungsrisiko größer ist als anderswo, sind die Schutzimpfungen besonders willkommen“, sagte er. Das Impfangebot sei nicht nur gut für jeden Einzelnen, der eine Impfung erhalte. Es sei insbesondere wichtig, dass der Inzidenzwert in Garbsen sinke und Garbsen seinen Beitrag leiste, damit in der ganzen Region bald Lockerungen und weitere Öffnungen möglich werden können.

