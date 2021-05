Auf der Horst

Die Bewohner des Stadtteils Auf der Horst haben einen Beitrag dazu geleistet, die Co­ro­na­pan­de­mie weiter in den Griff zu bekommen. Etwa 400 Frauen und Männer haben sich am Mittwoch und Donnerstag in einem Modellprojekt der Stadt Garbsen, der Stadt Hannover und der Region Hannover im Freizeitheim von mobilen Teams impfen lassen.

Impfung ohne Anmeldung möglich

Die Aktion richtete sich gezielt an Menschen, die in beengten Wohnverhältnissen leben – und damit eher gefährdet sind, sich zu infizieren. Außer in Garbsen waren die Verantwortlichen noch im Stadtteil Mühlenberg in Hannover, dort ließen sich etwa 350 Personen impfen. Die Hürden waren bewusst niedrig, jede Bewohnerin und jeder Bewohner des jeweiligen Quartiers konnte das Angebot ohne Anmeldung nutzen.

Die Initiatoren betrachten die Zahlen als Erfolg. „Das Interesse war deutlich größer als wir erwartet haben“, sagte Axel von der Ohe, Ordnungsdezernent der Stadt Hannover. Die Regionsdezernentin Cordula Drautz ergänzte: „Uns war wichtig, in diesen Quartieren für das Thema Impfen zu sensibilisieren und auch zu informieren. Das ist auf jeden Fall gelungen.“

Polizei und Sozialarbeiter klären auf

In Garbsen waren vor dem Termin unter anderem Flyer in mehreren Sprachen verteilt worden, um auf das Impfangebot aufmerksam zu machen. Zudem beteiligten sich unter anderem Sozialarbeiter, Integrationslotsen, Kontaktbeamte der Polizei und Dolmetscher, die die Bürgerinnen und Bürger informierten. „Der Andrang war groß. Wir freuen uns, dass die Region hier vor Ort das Impfangebot möglich gemacht hat“, sagte Bürgermeister Christian Grahl.

Offenbar hatten die Bewohner in Auf der Horst großes Glück, dass sie noch geimpft worden sind. Wann das Modellprojekt in anderen Gebieten fortgesetzt wird, ist derzeit nämlich ungewiss. „Die aktuellen Impfstofflieferungen sind für die Zweitimpfungen reserviert. Das Kontingent ist damit quasi ausgeschöpft“, sagte von der Ohe. Darüber hinaus habe das Land angekündigt, dass noch vor den Sommerferien alle Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren geimpft werden sollen.

Corona-Inzidenz sinkt in Garbsen

Erfreulicherweise ist auch die Corona-Inzidenz in Garbsen weiter gesunken. Am Mittwoch lag der Wert der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche noch bei 88,3. Am Freitag sank er auf 64,6.

Von Gerko Naumann