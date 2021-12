Garbsen-Mitte

Die Stadt Garben bietet am Sonnabend und Sonntag, 18. und 19. Dezember, jeweils von 9.30 bis 17 Uhr, Impfungen gegen das Coronavirus im Rathaus an. „Ich freue mich sehr, dass wir allen Garbsenerinnen und Garbsenern mit Unterstützung der Region Hannover erneut ein spontanes Impfangebot machen können“, sagt Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD). Am vergangenen Sonntag hatten sich mehr als 630 Menschen im Rathaus impfen lassen.

Dank „wiederholter Intervention“ bei der Region Hannover sei es dem Bürgermeister gelungen, das Angebot zu ermöglichen, teilt die Stadt Garbsen mit. „Die Johanniter werden an beiden Tagen jeweils mit zwei Impfteams vor Ort sein“, kündigt Provenzano an und fügt hinzu: „In erster Linie richtet sich die Aktion an Berufstätigte, die unter der Woche keine Möglichkeit haben, einen Impftermin wahrzunehmen.“ Gleichzeitig errichte die Stadt für Menschen ab 75 Jahren sowie mit Beeinträchtigung eine Überholspur, damit sie nicht in langen Schlangen warten müssen.

Biontech und Moderna im Angebot im Garbsener Rathaus

dAngeboten werden sowohl Booster-, als auch Erst- und Zweitimpfungen. Verimpft wird überwiegend das Vakzin von Moderna. Für Menschen unter 30 Jahren steht auch der Impfstoff von Biontech zur Verfügung. Wer die Schutzimpfung in Anspruch nehmen möchte, muss lediglich seinen Personalausweis und – falls vorhanden – seinen Impfpass mitbringen. Die Wartezeit wird verkürzt, wenn die Impfwilligen die Impfunterlagen, die auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts zum Download bereitstehen, bereits ausgefüllt mitbringen.

Auch Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren können sich in Begleitung eines Erziehungsberechtigten impfen lassen. Da auch Warteschlangen im Freien nicht ausgeschlossen sind, wird warme Kleidung empfohlen. Die Stadt bittet um die Einhaltung der Maskenpflicht in der Warteschlange.

Von Gerko Naumann