Garbsen-Mitte

In der Stadtbibliothek Garbsen können Kunden ab sofort Tonie-Hörfiguren ausleihen. Die stellt man dann zu Hause auf seine Toniebox und „schon beginnt das Hörabenteuer“, sagt Sigrid Fährmann-Tubbe von der Stadtbibliothek. Die hat etwa 60 der Figuren angeschafft, die zum Beispiel Geschichten über Benjamin Blümchen, die Biene Maja, das Sams und den Raben Socke enthalten. Die Auswahl soll in Zukunft kontinuierlich erweitert werden, heißt es von der Stadt. Die Tonie-Figuren können mit der Lesekarte Plus für eine Woche ausgeliehen und maximal zweimal verlängert werden.

Von Gerko Naumann