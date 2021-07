Stelingen/Frielingen

Das Infomobil der Polizei Garbsen ist weiter in den Stadtteilen unterwegs. Am Donnerstag, 22. Juli, machen die Beamtinnen und Beamten mit ihrem Kleinbus in Stelingen und Frielingen Station. Bürgerinnen und Bürger können in Stelingen von 10 bis 11 Uhr am Stelinger Platz mit ihnen ins Gespräch kommen. In Frielingen ist der Termin von 11.30 bis 12.30 Uhr auf dem Netto-Parkplatz an der Bürgermeister-Wehrmann-Straße vorgesehen. Das Präventionsteam gibt Tipps zur Sicherheit im Verkehr und zur Verhinderung von Straftaten.

Von Gerko Naumann