Garbsen

Das „Tour“ im Namen der beliebten Veranstaltungsreihe Kultour in Garbsen fällt in diesem Jahr kleiner aus als sonst. Denn wegen der Corona-Pandemie ist das Herumreisen zwischen bis zu acht Veranstaltungsorten im gesamten Stadtgebiet – wie es in den vergangenen Jahren üblich war – nicht möglich. Doch statt die Reihe komplett ausfallen zu lassen, hat die städtische Kulturabteilung nach einer Alternative gesucht. „Wir haben uns überlegt, wie wir in dieser Zeit unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen dennoch ein Kulturereignis organisieren können“, sagt Leiter Detlef Kuckuck.

Am Wochenende vom 10. und 11. Oktober sind die Besucher deshalb zu einer etwas abgewandelten Version der Kultour ans Garbsener Rathaus geladen. Auf zwei Bühnen präsentieren sich Künstler aus den Bereichen Musik, Kabarett und Comedy. Vor jeder der Bühnen – eine vor dem Nord-, die andere vor dem Südeingang sind 100 Sitzplätze vorgesehen. So kann für ausreichend Abstand gesorgt werden.

Besucher buchen ein Zeitfenster

Zwischen Sonnabendnachmittag und Sonntagabend treten auf den Bühnen insgesamt zwölf Acts auf. Die Veranstaltung gliedert sich in Zeitfenster. Das Konzept sieht vor, dass sich die Zuschauer für jeweils ein solches Zeitfenster entscheiden und es buchen. Zum ausgewählten Termin können sie alle Vorstellungen auf beiden Bühnen anschauen.

Für zwei Bühnen haben sich die Veranstalter entschieden, um das besondere Hygienekonzept umzusetzen. „Die Besucher starten zum Beispiel mit der ersten Veranstaltung in ihrem Zeitfenster an der Bühne am Nordeingang. Für den zweiten Programmpunkt müssen sie dann durch die Rathaushalle hindurch zur Bühne am Südeingang gehen“, sagt Stadtsprecher Benjamin Irvin. Das habe zum einen den Hintergrund, dass die Künstler bereits aufbauen können und keine Pausen entstehen. Zum Anderen könnten durch diese Aufteilung die Besucherströme besser gelenkt werden. „Und wir haben auch noch etwas Tour in der Kultour“, so Irvin.

Das Horst-Bergmeyer-Trio spielt am Sonntag um 13 Uhr. Quelle: privat

Comedy und Musik

Der ersten Block am Sonnabend, 10. Oktober, geht von 15 bis 17.45 Uhr. Um 15 Uhr ist der Kleinkünstler Herr Niels zu sehen. Ab 16 Uhr steht die hannoversche Band High Fidelity auf der Bühne – musikalisch mit einer Mischung aus Blues, Folk, Americana und Pop unterwegs. Nils Heinrich bietet ab 17 Uhr ein Kabarettprogramm.

In Block zwei von 18 bis 20.45 Uhr gibt es ab 18 Uhr Soulmusik des Michael-van-Merwyk-Trios. Ab 19.15 Uhr tritt Tobias Wegner, der Wallclown, auf. Er verdreht auf der Bühne eindrucksvoll die Perspektive. Ab 20 Uhr spielen Steve Baker & The Live Wires.

Block drei bietet am Sonntag, 11. Oktober, von 12 bis 14.45 Uhr Spaß und Blues. Um 12 Uhr ist Martin Sierp mit einem Comedy-Programm zu sehen. Darauf folgt um 13 Uhr ein kleines Konzert des Horst-Bergmeyer Trios. Comedian Frank Fischer legt ab 14 Uhr mit Witzen nach.

Im vierten Block der Kultour treten am Sonntag zwischen 15 und 17.45 Uhr The Bluesanovas auf (15 Uhr). Dann folgt Heinz Gröning um 16 Uhr mit Musik und Comedy. Die Tommy Schneller Band gestaltet ab 17 Uhr den Abschluss.

In den vergangenen Jahren waren für die Kultour bis zu 16 regionale und überregionale Künstler nach Garbsen gekommen. In den verschiedenen Stadtteilen stellten Gastgeber, wie Biolandwirt Joachim Wieding aus Horst oder das Kulturhaus Kalle in Havelse, ihre Gärten, Gemeindehäuser und Ateliers für das Programm zur Verfügung. Jede Vorstellung dauerte etwa 30 Minuten, die Zuschauer konnten per Shuttle, zu Fuß oder mit dem Rad zwischen den Veranstaltungsorten pendeln.

Info: Karten für die diesjährige Kultour am Rathaus können nur online oder telefonisch gebucht werden und kosten pro Block 10 Euro. Es gibt keine Abendkasse. Wer dabei sein möchte, meldet sich in der Kulturabteilung: kulturweekend@garbsen.de oder telefonisch unter (0 51 31) 70 75 73. Für das Catering sorgt das Team vom Spazzo in der Rathaushalle. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist auf dem Weg zum und vom Sitzplatz verpflichtend. Am Sitzplatz kann darauf verzichtet werden.

Von Linda Tonn