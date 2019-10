Garbsen-Mitte

Die Aufbruchstimmung ist deutlich zu spüren im Konferenzsaal der Integrierten Gesamtschule (IGS) Garbsen. „Man kann verzweifeln, oder etwas tun“, sagt Unternehmer Peter Knoop. „Es passiert noch zu wenig“, sagt Martina Kressler. „Wir brauchen Unterstützung“, sagt Zehntklässlerin Stine Szagun. Es geht um den Klimaschutz und darum, was in der Stadt getan werden muss.

Provisorisch wurden die Holztische zu einem großen Rechteck zusammengeschoben, drumherum sitzen Schulleiter und Lehrer von verschiedenen Garbsener Schulen, vier Schülerinnen und eine Gruppe von Bürgern, die sich zusammengetan hat, um endlich etwas zu bewegen.

Anlehnung an Fridays for future

Garbsen for future haben Susanne und Peter Knoop, Martina Kressler, Dagmar Strube und Martina Märtz ihre Initiative genannt – „in Anlehnung an Fridays for future, nur eben kommunal“, sagt Märtz, die auch schon für die Grünen im Rat saß. Die fünf Garbsener hat der Gedanke zusammengebracht, dass man nicht tatenlos zusehen kann, wie die Temperatur Grad für Grad steigt, wie Wälder sterben und die Meere vermüllen. „Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt“, sagt Peter Knoop. Dafür müsse man jetzt gerade stehen.

Deshalb haben die fünf Bürger für diesen Nachmittag zu einem großen Treffen eingeladen. Ihre ersten Ansprechpartner sind die Schulleiter und Schüler in Garbsen. Denn die Schüler gehen zum Teil schon auf die Straße und in zahlreichen kleinen und großen Projekten wird an den Schulen bereits für den Umwelt- und Klimaschutz sensibilisiert: Bei einem Hip-Hop-Projekt etwa haben Schüler der Oberschule Berenbostel in Graffitis ihre Ideen für eine bessere Zukunft an die Wände gesprayt, Zehntklässler der IGS haben Müll gesammelt, ebenso wie die Schüler der Grundschule Schloß Ricklingen.

Bei einem Hip-Hop-Projekt haben Schüler der Oberschule Berenbostel Ideen für eine bessere Welt gesammelt und in Raptexten und Kunstwerken umgesetzt. Quelle: Dennis Siebert

Projekte aufbauen und unterstützen

Das alles solle zusammengefügt werden, sagt Märtz. „Wir müssen stärker werden, lauter werden, größer werden.“ Unabhängig von Institutionen und politischen Parteien will die Initiative Projekte aufbauen und unterstützen. In einem Notizbuch sammelt Märtz die Anregungen aus der Runde. „Auch die Stadtverwaltung muss mit ins Boot“, findet Kressler.

Ein Aktionstag aller Garbsener Schulen wird ins Gespräch gebracht. Weniger Fleischgerichte in der Mensa und weniger Papier im Schulalltag. Man könne gemeinsam den Klimanotstand ausrufen, schlägt IGS-Schulleiter Andreas Hadaschik vor.

367.557 Tonnen an Treibhausgasen sind im Jahr 2015 durch die Stadt Garbsen freigesetzt worden. 38 Prozent davon entfallen auf die Haushalte. Das hat die Region Hannover berechnet, eine aktuellere Zahl liegt nicht vor. Diese Bilanz müsse langfristig verringert werden, so die Klimaschützer im Konferenzsaal in Garbsen. „ Garbsen for future glaubt ganz fest daran, dass wir direkt in unserer Stadt beginnen müssen“, sagt Kressler.

An vielen Stellen Bäume pflanzen

Zum Beispiel mit Bäumen. An Spender käme man leicht heran. „Doch wo sollen sie stehen? Wer gießt die Bäume in den ersten Jahren?“, fragt Kressler. Ihr schwebe vor, dass die Pflanzen nummeriert werden und Schüler ihren eigenen Baum betreuen und pflegen könnten. Eine solche Aktion habe einen großen Symbolcharakter, findet auch Katharina Balnuweit. Sie ist Lehrerin an der IGS und hat sich dafür eingesetzt, dass die Schule erneut Umweltschule ist.

„Um die CO2-Bilanz zu senken ist der Baum der beste Helfer“, sagt sie. Die Idee an vielen Stellen parallel zu pflanzen, findet sie gut. Am besten noch im Herbst oder im Frühjahr, das sei die beste Pflanzzeit.

Viele Anregungen, Verabredungen, Kontakte und Ideen schwirren in knapp anderthalb Stunden durch den Saal. „Ist es das, was ihr Schüler auch braucht?“, fragt Axel Dettmer, Leiter der Oberschule Berenbostel in Richtung der Schülerinnen. Ja, das ist es. „Impulse von außen sind gut“, sagt Zehntklässlerin Stine. „Und jemand, der vorangeht.“

Bis zum nächsten Treffen Ende des Jahres soll viel passieren: Eine Webseite soll erstellt werden, auch ein Logo wäre gut. Außerdem wollen die Initiatoren weitere Schulleiter von ihrer Idee begeistern. Aber auch alle anderen Garbsener sollen sich angesprochen fühlen, sagt Kressler. „Wir möchten eigentlich nicht so sehr in den Vordergrund.“ Viel mehr sollten sich Projekte entwickeln und dann eigenständig laufen. Geht es nach den Initiatoren, soll Garbsen for future von vielen Menschen getragen werden.

Rat gibt 30.000 Euro für ein Klimaschutzkonzept frei In seiner Sitzung am vergangenen Montag hat eine Mehrheit des Rates der Stadt Garbsen zugestimmt, 30.000 Euro für die Erstellung eines kommunalen Klimaschutzkurzkonzeptes im Haushalt bereitzustellen. Vier Ratsmitglieder waren dagegen. Bereits im vergangenen Juni war beschlossen worden, dass die Stadt einen Klimaschutzmanager einstellen will. Um Förderung für diese Stelle zu erhalten, muss im Vorfeld ein Klimaschutzkonzept ausgearbeitet werden. Da die Stadt Garbsen nicht ausreichend Wissen und Erfahrungen für die Erstellung eines solchen Konzeptes habe, sei eine externe Firma mit der Durchführung zu beauftragen, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Gesamtkosten betragen 40.000 Euro, 10.000 Euro sind bereits im Haushalt vorgesehen. Es fehlen 30.000 Euro. „Die erforderlichen Mittel können aus der Abteilung Verkehr und Straßenbau gedeckt werden“, so die Stadt. ton

Von Linda Tonn