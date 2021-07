Altgarbsen

Am Mittwoch, 14. Juli, ist der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) um 18 Uhr zu Gast in der Osterbergschule, Jahnstraße 1, in Altgarbsen. Gemeinsam mit dem SPD-Bürgermeisterkandidaten Claudio Provenzano und dem Vorsitzenden der SPD Garbsen, Rüdiger Kauroff, will er über die Themen Sicherheit und Sauberkeit diskutieren.

Hintergrund für den Themenschwerpunkt sind laut Provenzano regelmäßige Beschwerden von Garbsenerinnen und Garbsenern etwa über die Vermüllung der Sammelstelle Am Hechtkamp in Berenbostel. Zudem käme ein wachsendes Gefühl der Unsicherheit, weil immer wieder Container brennen und Straftaten im öffentlichen Raum begangen würden. Es stelle sich die Frage, ob der Einsatz von Nachtwanderern, Streetworkern, Sozialarbeitern, Ordnungskräften der Stadt und der Polizei reiche, um die Probleme in den Griff zu bekommen.

Die SPD Garbsen erhofft sich vom niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius (SPD) als Fachmann neue und fundierte Erkenntnisse. Bürgerinnen und Bürger können sich bei der Veranstaltung einbringen. Anmeldungen sind per E-Mail an kontakt@claudio-provenzano.de sowie unter Telefon (0151) 70011178 möglich.

Von Linda Tonn