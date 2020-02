Berenbostel

Acht international besetzte Mannschaften mit Spielern aus Hannover und der ganzen Region wollen um den Siegerpokal wetteifern: Zum 15. Mal organisiert der Integrationsbeirat der Stadt Garbsen das Integrationsfußballturnier, das am Sonnabend, 8. Februar, von 9 bis 15 Uhr in der Rudolf-Harbig-Halle in Berenbostel ausgetragen wird.

Osmani United will in Berenbostel seinen Titel verteidigen

In Gruppe A treten die Teams Ambrosiana Hannover, Integrationsbeirat I, Neuland und Osmanli United gegeneinander an. Italcalcetto Burgdorf, Casa Portugal, Turkay Spor Garbsen und Integrationsbeirat II treten in der Gruppe B gegeneinander an. Im vorigen Jahr siegte Osmanli United gegen Casa Portugal. Die Organisatoren erwarten spannende Spiele vor hoffentlich viel Publikum. Der Eintritt ist frei, für Essen und Getränke ist gesorgt. Titelverteidiger ist Osmanli United.

Von Anke Lütjens