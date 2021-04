Garbsen

Bernadette Zettelmann ist überzeugt: Die Corona-Krise verschärft Ungleichheiten – in der Schule und in der Integration. Die Pädagogin kennt den Alltag von beidem. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet die 61-Jährige Havelserin als Lehrerin, seit 2018 ist sie Vorsitzende des Garbsener Integrationsbeirates. Für unsere Reihe „Corona und wir“ hat sie uns berichtet, wie sich die Pandemie auf diese und andere Bereiche ihres Lebens auswirkt.

Frau Zettelmann, wie geht es Ihnen aktuell?

Ich fühle mich sehr erschöpft. Die Corona-Zeit ist sehr kraftraubend. Außerdem wird gerade die Grundschule umgebaut, die ich leite, die Adolf-Reichwein-Schule in Langenhagen. Das führt zu vielen zusätzlichen Belastungen wie Baulärm, Besprechungen und anderen Terminen.

Wie hat Corona Ihren Alltag verändert?

Schüler, Eltern und auch wir Lehrer sind nach mehr als einem Jahr zwischen Homeschooling und Wechselunterricht am Limit. Im Moment sind wir im sogenannten Szenario B, also dem Unterricht mit festen Gruppen in halben Klassen. Privat und in meiner Arbeit im Integrationsbeirat fühle ich mich wie in einer Warteschleife. Es gibt keinerlei Planungssicherheit für unsere etablierten Aktionen. Das internationale Fußballturnier ist ausgefallen, das Meinfest und das Nachbarschaftsfest am Kronsberg im Herbst sind bereits abgesagt. Wir haben wenig Möglichkeit für den Austausch – mit Menschen in Garbsen und auch untereinander. Wir Mitglieder im Integrationsbeirat können uns nur digital treffen, offizielle Sitzungen fallen aus.

Was sagen Sie zu den aktuellen Regeln? Sind sie zu streng, zu locker?

Als Schulleiterin begrüße ich die aktuellen Regeln, auch wenn viele Eltern das vielleicht nicht so sehen. Wir können die Kinder in den halben Klassen intensiv betreuen. Denn wir müssen sehr genau hingucken, dass wir in der Pandemie keinen verlieren. Positiv ist, dass es aktuell kaum Konflikte unter den Schülern gibt. Im Privatleben sind die Kontaktbeschränkungen das, was mich am meisten belastet. Ich vermisse die Kontakte zu Freunden, die spontanen Treffen – und meinen Sport. Dazu kommt noch die Angst um alte Menschen in Familie und Freundeskreis.

Sie vertreten den Garbsener Integrationsbeirat: Bernadette Zettelmann und ihr Stellvertreter Foad Kazemzadeh, hier bei einem Treffen noch vor der Corona-Zeit im Rathaus. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Was kritisieren Sie besonders?

Ich versuche, privat und beruflich alle Regeln einzuhalten – und das Beste aus der Situation zu machen. Jammern nützt nichts. Mein Kollegium ist toll, wir unterstützen uns gegenseitig, das baut mich auf.

Haben Sie Angst vor Corona?

Angst nicht, ich habe Respekt. Denn ich bin mit 61 Jahren in einem Alter, in dem das Risiko einer Erkrankung möglicherweise steigt. Zudem gibt es noch keine Erfahrungen über die Langzeitfolgen.

„Aktuell sind wir kaum sichtbar“

Was ist aktuell die größte Einschränkung für Sie?

Ich reise sehr gern, ein Tapetenwechsel – auch wenn es nur ein kurzer ist – tut so gut. Das ist momentan leider gar nicht möglich. Und die häufigen Videokonferenzen sind anstrengend. Persönliche Treffen sind nicht nur schöner, es entwickeln sich ganz andere Diskussionen, eine ganz andere Dynamik.

Worin sehen Sie die größte persönliche Herausforderung in der Krise?

Dass sich Ungleichheiten verstärken: Zwischen starken Schülern und denen, die Unterstützung brauchen. Zwischen Menschen mit und ohne ausländische Wurzeln. Wir haben hier in Garbsen so ein großes Netzwerk, das für die Integration arbeitet. Wir vom Integrationsbeirat wollen politisch und gesellschaftlich mitreden, Barrieren abbauen, Kooperationen stärken – gerade nachdem in den vergangenen Jahren immer wieder Menschen mit Migrationshintergrund offen diskriminiert und angefeindet werden. Aktuell sind wir aber kaum sichtbar.

Was sind Ihre Hoffnungen?

Ich hoffe, dass nicht zu viele Menschen schwer erkranken. Und dass wir bald in unsere Normalität zurückgehen können. Und unsere Integrationsprojekte bald wieder möglich sind. Im Herbst sind Neuwahlen für den Integrationsbeirat: Wir wollen uns den Garbsenern zeigen – und auch zur Mitarbeit motivieren.

Das ist Bernadette Zettelmann Bernadette Zettelmann ist seit 2018 Vorsitzende des Garbsener Integrationsbeirats. Die 61-jährige Pädagogin gehört dem Gremium seit 2010 an. Zettelmann war zwölf Jahre an der IGS Garbsen (als Sozialpädagogin) und mehr als zwölf Jahre an der Grundschule Saturnring als Lehrerin tätig. Seit 2016 arbeitet sie als Schulleiterin an der Adolf-Reichwein-Grundschule in Langenhagen. Zettelmann ist zudem Mitglied im Ortsrat Garbsen. Sie stand bei der Kommunalwahl 2016 als Parteilose auf der Liste der Grünen. Sie wohnt in Havelse.

Was sind Ihre Sorgen?

Dass die Pandemie noch lange dauert. Diese Perspektivlosigkeit ist belastend, denn man weiß nie, was noch kommt.

An welchem Moment haben Sie gemerkt: Jetzt wird es ernst?

Daran kann ich mich noch genau erinnern. Als die Medien am 13. März meldeten, dass die Schulen geschlossen werden.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die Krise überstanden ist?

Meine Freunde wieder ohne Einschränkungen treffen zu dürfen – und auf das Reisen.

Sind Sie pandemiemüde?

Ja.

Wenn Sie sich in zehn Jahren zurückerinnern an die Corona-Zeit, dann sicher an dieses Erlebnis …

... an die Absage der Feier meines 60. Geburtstags – nach einer Vorbereitungszeit von zwei Jahren und mit Freunden und Familie aus dem In- und Ausland. Aber die Feier wird nachgeholt!

Von Jutta Grätz