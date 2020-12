Garbsen

Bis heute hat Bürgermeister Christian Grahl öffentliche Stellungnahmen zur Person Frank Hauke und zu konkreten Vorfällen innerhalb der Verwaltung abgelehnt. Jetzt hat er seinem Stadtbaurat weitere Kompetenzen entzogen. Im Interview spricht Grahl nach fast drei Jahren Dauerkonflikt das erste Mal über Details und Hintergründe. „Ich sehe mich jetzt veranlasst, Stellung zu nehmen“, sagt Grahl.

Die Grünen hatten nach der neuerlichen Verlagerung von Kompetenzen Transparenz von Grahl eingefordert. Den Grünen selbst sind die wesentlichen Vorgänge aus dem Rathaus bekannt. Sie wollen die Entscheidung Grahls nur öffentlich diskutiert sehen. Grahl wiederum geht mit diesem Interview an die Öffentlichkeit, um darüber zu informieren, „wie der von Volksvertretern gewählte Stadtbaurat seinen öffentlichen Pflichten nachkommt“, sagt Grahl. Der Rat ist, neben Hauke selbst, der einzige, der den Vertrag auflösen kann.

Herr Grahl, Sie haben den Rat darüber informiert, dass Sie Herrn Hauke weitere Zuständigkeiten in zwei Fachbereichen entzogen haben. Es geht um Hochbau, Tiefbau und Verkehr, öffentliche Grünflächen, Baurecht und den Betrieb aller städtischen Gebäude. Stadtplanung und Stadtentwicklung hatten sie Herrn Hauke vorher schon entzogen. Warum?

Ich habe für Entscheidungssicherheit in der Verwaltung zu sorgen. Die ist nicht mehr gewährleistet. Das Miteinander von Führungskräften und Bürgermeister braucht Vertrauen. Dieses Vertrauen hat Herr Hauke sämtlich und gänzlich zerstört.

Können sie konkret werden?

Jetzt ja, auch wenn es mir leid tut. Aber die Öffentlichkeit soll auch verstehen, wie die Verwaltungsspitze das Miteinander erlebt: Die Stadt brauchte wegen der länger andauernden Corona-Pandemie sofort mehr Geld vom Rat für die Hygiene in unseren Schulen. Es ging um den Reinigungsaufwand. Wir haben Herrn Hauke gefragt, wie wir den Entscheidungsprozess jetzt organisieren sollen. Er sollte sehr schnell eine Vorlage fertigen, damit wir handlungsfähig bleiben. Nichts ist passiert. Stattdessen hat er eine Arbeitsunterlage von Mitarbeitern einfach nur weitergereicht. Wir mussten alles Weitere in einer Nacht- und Nebel-Aktion zusammenschreiben. Die Ratssitzung wäre fast geplatzt. Am Ende hat er sich außerstande gesehen, die Vorlage mitzuzeichnen. Es geht hier wohlgemerkt um die Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler. Da habe ich kein Verständnis, wenn jemand seinen Job nicht macht. Herr Hauke hat Furcht vor Verantwortung. Das kann ich nicht länger hinnehmen.

Gut, das ist jetzt repariert; Sie haben den Corona-Etat erhalten. Gibt es anderes?

Ja. Auch in vielen anderen Fällen lässt er die Organisation allein, wenn wir eine Entscheidung von ihm brauchen. Oder er unterdrückt einen Vorschlag, wie öffentliches Eigentum genutzt werden kann. Sein privates Grundstück grenzt an eine Streuobstwiese, die eingezäunt ist, aber zur Erntezeit öffentlich zugänglich sein sollte. Das Baurecht für das Wohngebiet mit Zuschnitt der Grundstücke und Streuobstwiese hatte er dem Rat zur Entscheidung vorgelegt. Eine weitere Vorlage zur Zugänglichkeit der Streuobstwiese wurde von seiner Abteilung gefertigt. Als diese Vorlage in den Rat kam, stand der Passus über öffentliche Zugänglichkeit dieser Wiese an seinem Privatgrundstück nicht mehr drin. Das hat Herr Hauke gestrichen. Die Wiese ist nicht zugänglich.

Das könnte man auch als Lappalie einstufen, jedenfalls nicht als Dienstvergehen.

Wir können nicht ständig die Einleitung von Disziplinarverfahren prüfen. Ich schicke aber keinen Stadtbaurat in die Öffentlichkeit, der bei privaten Eigentümern um Flächen werben soll für blühende Ackerränder, Obstwiesen und Lebensräume für Bienen, der aber bei sich vor der Haustür das Tor zu einem städtischen Garten verschließt. Bürger haben mich darauf auch schon angesprochen und scharf kritisiert, dass die Stadt diese Fläche der Allgemeinheit vorenthält. So kann man als hoher Wahlbeamter kein glaubwürdiger Repräsentant der Stadt für die Interessen der Allgemeinheit sein. Und er ist damit ein schlechtes Vorbild nach innen.

Hauke hat weiterhin Leitungsfunktionen

Ist Herr Hauke jetzt hochbezahlt, aber arbeitslos?

Er hat Leitungsfunktionen in den Eigenbetrieben Stadtentwässerung und Servicebetriebe. Außerdem soll er bis Herbst 2021 eine Bestandsaufnahme über Barrierefreiheit in der Stadt fertigen. Und er soll ein Konzept entwickeln für Stadtmarketing im öffentlichen Raum. Das Thema Barrierefreiheit wollte Herr Hauke an externe Dienstleister vergeben. Das sollte 80.000 Euro kosten, das Marketingkonzept 50.000 Euro. Ich habe ihm beide Aufgaben persönlich übertragen, weil er kompetent genug sein sollte, das überwiegend selbst zu machen.

Im laufenden Jahr haben sich mehrere Mitarbeiter aus dem Baudezernat in andere Städte wegbeworben. Aus persönlichen Gründen? Lagen sie über Kreuz mit Ihnen? Oder mit Herrn Hauke?

Nicht mit mir. Meine unmittelbaren Mitarbeiter sind alle an Bord, unsere Zusammenarbeit ist von Vertrauen und beidseitiger Wertschätzung geprägt. Das Problem ist Herr Hauke. Drei langjährige Führungskräfte von Herrn Hauke sind gegangen, eine vierte Führungskraft seines Dezernats wird uns zu Jahresbeginn verlassen. Ich kann es vielleicht so zusammenfassen: Sie machen es nicht mehr mit. Die Hoffnung schwand, dass es zu einem Wechsel auf dem Dezernentenposten kommt.

Mitarbeiter stellen sich vor Hauke

Was genau machen die Mitarbeiter nicht mehr mit?

Seitdem die Kollegen weg sind, wird uns immer klarer: Sie haben sich jahrelang vor ihren Dezernenten gestellt und seine Kastanien aus dem Feuer geholt. Was von ihm in die Verwaltung zur Entscheidung oder Information geleitet worden ist, waren Ideen, Konzepte und Vorschläge seiner Mitarbeiter. Von ihm selbst ist fast nichts gekommen. Er bezieht keine Stellung, er übernimmt keine Verantwortung. Das ist ein schlechtes Vorbild. Und auf Dezernentenebene treibt uns dieses Verhalten in den Wahnsinn. Was inzwischen aktenkundig und nachgewiesen ist: Er hat mich vor Zeugen dienstlich belogen, auch auf wiederholtes Nachfragen hin. Darum sage ich: Sämtliches Vertrauen ist zerstört.

Haben Sie diese Vorwürfe mit ihm besprochen?

Ja, und ich habe ihm das auch im Verwaltungsausschuss und im Rat vorgehalten. Es kommen drei Standardantworten: „Geben Sie mir das doch bitte schriftlich“, „Ich weiß nicht, wovon Sie reden“ oder „Die Vorwürfe sind mir neu“.

Hätten Sie früher reagieren müssen, um den Weggang der Mitarbeiter zu verhindern?

Ich habe ihm bereits vor längerer Zeit auch alle Großprojekte sowie den Umwelt- und Klimaschutz weggenommen. Das hat er klaglos hingenommen. Bis heute hat er auch die Führungsaufgaben für den Hochbau nicht wirklich angenommen. Erst hat er sich darauf beworben, dann hat er die Zuweisung dieser Aufgabe bei der Politik zu hintertreiben versucht, und jetzt lässt er Mitarbeiter und Organisation bei Entscheidungen alleine. Besonders wegen der Corona-Pandemie ist jetzt bei Hochbau und Gebäudewirtschaft Gefahr im Verzug, deshalb habe ich ihm das jetzt auch noch weggenommen.

Grahl plädiert erneut für Abwahl

Gibt es dienst- oder strafrechtliche Vorwürfe, die eine Entlassung rechtfertigen?

Einen Beamten aus dem Dienst zu entfernen ist so gut wie unmöglich. Bei Wahlbeamten ist das möglich durch Abberufung im Rat. Das gesetzliche Instrument der Abberufung ist geschaffen für Fälle wie den vorliegenden: Vertrauen zerstört, Glaubwürdigkeit weg, Übernahme von Verantwortung gegen Null – genau dafür hat der Rat das Instrument. Die Voraussetzungen dafür sind leider seit Langem erfüllt. Das alles ist bereits jetzt eine große persönliche Tragik für ihn, die täglich schlimmer wird, und mir tut es leid, dass es jetzt nach dem Impuls der Grünen wieder öffentlich diskutiert werden muss. Ich kann dazu aber auch nicht länger schweigen. Herr Hauke hat ganz offensichtlich ein Problem mit sich selbst. Aus der Lösung dieses Problems kann ich ihn nicht entlassen. Wir haben ihn mehrfach auf seine Verhaltensmuster angesprochen und ihn gebeten, sich seinem Problem zu stellen. Er tut es nicht.

Ist der Eindruck falsch, dass es hier nur um einen Streit zwischen Ihnen und Herrn Hauke geht?

Völlig falsch. Wenn es nur ein Streit zwischen Menschen wäre, wäre das längst gelöst. Es ist das, was ich hier geschildert habe. Ja, ich habe ihn selbst zur Wiederwahl vorgeschlagen, weil ich überzeugt war. Aber seitdem verhält er sich so, dass er sich eben nicht verhält. Und das kann ich nicht länger akzeptieren.

