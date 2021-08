Altgarbsen

Kaum jemand hat die Politik in Garbsen in den vergangenen 50 Jahren so geprägt wie Franz Genegel. Der 77-Jährige aus Altgarbsen gehört dem Rat der Stadt seit 1972 mit zehn Jahren Unterbrechung an und vertritt als Ortsbürgermeister fast die Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt. Im Herbst zieht er sich nach der Kommunalwahl aus dem politischen Geschäft zurück. Im Interview blickt er auf die größten Erfolge und Niederlagen zurück – und wagt einen Ausblick in die Zukunft Garbsens.

Guten Tag, Herr Genegel. Wir sehen gerade dunkle Regenwolken über Garbsen. Sieht Ihre Prognose für die Zukunft der Stadt freundlicher aus?

Ja.

Campus Maschinenbau ist wichtig für Garbsens Zukunft

Das klingt sehr überzeugt. Woran machen sie das fest?

Als ich in den Sechzigerjahren aus Hannover nach Garbsen kam, hatte die Stadt ein relativ schlechtes Image. Das hat sich inzwischen stark geändert – und es wird sich noch weiter verbessern, davon bin ich überzeugt. Zuletzt hat die Eröffnung des Campus Maschinenbau sehr dazu beigetragen. Viele gut ausgebildete Menschen siedeln sich in der Stadt an, das ist auch gut für die Wirtschaft.

Die Ansiedlung des Campus Maschinenbau erachtet Franz Genegel als wichtigen Baustein für Garbsens Zukunft. Quelle: Gerko Naumann

Dem neuen Rat werden Sie nach Jahrzehnten nicht mehr angehören. Welche Aufgaben werden Ihre Nachfolger am meisten beschäftigen?

Oh, da gibt es viel zu tun. Garbsen stand bis vor Kurzem wirtschaftlich gesund da. Dann kamen Millionenausgaben, etwa für den Neubau der IGS Garbsen und den Badepark in Berenbostel. In die anderen Schulen werden wir auch investieren müssen, zudem fehlen Kindergartenplätze. Dazu kommen natürlich die Folgen der Corona-Krise. Eine der Hauptaufgaben des künftigen Rates wird es also sein, eine vorsichtige und vernünftige Finanzpolitik zu entwickeln.

Kurzer Rückblick: Was waren die größten Leistungen der lokalen Politik während Ihrer Zeit?

Ich würde sagen: Garbsen überhaupt als Ganzes zusammenzuführen, also die Gebietsreform 1974. Ich denke, das ist uns zumindest ganz gut gelungen. Allerdings hat sich bei der Diskussion über den Standort des Schwimmbad-Neubaus gezeigt, dass einige Berenbosteler bis heute nicht ganz zufrieden sind. Sie hätten wohl lieber Berenbostel als Namensgeber für die Stadt gesehen und nicht das damals kleinere Garbsen. Auch auf die Verlängerung der Stadtbahnlinie und auf die Gründung der Stadtwerke können wir stolz sein.

Das ist Franz Genegel Franz Genegel wurde 1944 in Hannover geboren. Seit 1967 lebt er in Garbsen, genauer gesagt in Altgarbsen. „Ich bin mal innerhalb des Stadtteils umgezogen, aber immer nur im Umreis von ein paar Hundert Metern“, sagt Genegel. Politisch ist der 77-Jährige seit 1972 für die CDU aktiv. Seitdem ist er durchgehend in den Rat der Stadt Garbsen gewählt worden, mit Ausnahme der Jahre 1981 bis 1991. In dieser Zeit war Genegel Mitglied des Kreistags Hannover – dem Vorgänger der heutigen Regionsversammlung. Seit 2006 ist Genegel Ortsbürgermeister für den Ortsrat Garbsen, der die Stadtteile Altgarbsen, Garbsen-Mitte, Havelse und Auf der Horst mit etwa 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern umfasst. kon

Und was wurde in Ihrer Zeit versäumt?

Natürlich gibt es immer Kritikpunkte. Beim Wohnungsbau muss sich zum Beispiel entscheidend etwas ändern. Wir brauchen auch Wohnraum für Menschen aus Schichten, die sich eine Miete von 10 bis 12 Euro pro Quadratmeter nicht leisten können. Und in der Neuen Mitte am Rathausplatz könnten wir auch weiter sein. Das hatte alles seine Gründe, aber im Ergebnis fehlt etwas.

Junge Leute mit frischen Ideen sind gefragt

Der nächste Rat dürfte im Durchschnitt deutlich jünger werden als der bisherige. Sehen Sie das als Chance für Garbsen?

Ja. Ich habe mal aus Spaß gesagt: Wir brauchen kein Seniorenparlament in Garbsen, wir sind es schon. Es sollte nicht so sein, dass nur die Generation Ü60 und Ü70 entscheidet. Deshalb kann es für die Stadt nur gut sein, wenn sich junge Leute engagieren und auch neue, frische Ideen mitbringen. Sie dürfen auch einiges ganz anders machen als wir.

Aber gerade in Ihrer Fraktion, der CDU, gibt es viele ältere Menschen. Was müssen Jüngere tun, um ernstgenommen zu werden?

Das ist eigentlich ganz simpel. Sie müssen das Amt ernsthaft angehen und sich gut vorbereiten. Dazu gehört etwa das Lesen der Ratsvorlagen. Wer sich wirklich mit den Problemen vor Ort beschäftigt und mit den Leuten spricht, hat auch eine Chance, sich dauerhaft in der Fraktion zu etablieren.

Teilen Sie das Gefühl, dass sich einige ältere Ratsmitglieder schwer von dem Ehrenamt trennen können? Wenn ja: Woran liegt das?

Ja, das stimmt schon. Aus meiner Sicht ist das ein menschliches Problem, das nicht auf Garbsen beschränkt ist. Im Bundestag in Berlin können wir Ähnliches ja auch beobachten.

Immer mittendrin: Ortsbürgermeister Franz Genegel bei der Eröffnung der Parkour-Anlage im Stadtteil Auf der Horst. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Und wie schwer fällt Ihnen persönlich der Rückzug?

Wie so oft im Leben sehe ich das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Gerade das Amt als Ortsbürgermeister hat schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Die kann ich mir jetzt freier einteilen. Andererseits gibt einem die Arbeit in der Politik schon eine gute Struktur im Leben – und natürlich viel Hintergrundwissen über die Entwicklung der eigene Stadt.

Ortsbürgermeister muss zuhören und vermitteln

Was sollte Ihre Nachfolgerin oder Ihr Nachfolger als Ortsbürgermeister können?

Ich verstehe mich als Kümmerer. Die Menschen rufen mich an, wenn sie Probleme haben. Das kann der kaputte Bürgersteig sein, oder jemand fordert ein Halteverbot vor der eigenen Haustür. Da muss man zuhören und vermitteln. Und man sollte die Kontakte zu den Menschen in seinen Stadtteilen pflegen. Wer bei der Feuerwehr und den Vereinen genau hinhört, bekommt ein gutes Bild davon, was die Leute umtreibt.

Nach 49 Jahren in verschiedenen Ämtern: Gibt es einen Moment, den sie nie vergessen werden?

Die Abstimmung über die Zukunft der Bäder in Garbsen. Bei den Probeabstimmungen in der Fraktion waren alle für das Zentralbad. Bei der Abstimmung im Rat haben dann einige hinterrücks gegen die Fraktion und für den Wiederaufbau des Badeparks gestimmt. Man darf ja gegen die Fraktion stimmen, aber dann soll man es vorher sagen. Niemand hätte demjenigen den Kopf abgerissen.

