Altgarbsen

Mone Werner ist seit mehr als 30 Jahren selbstständig, Kopf ihrer eigenen Eventagentur. Und sie ist ausgebildete Sprecherin und Moderatorin – etwa bei Hochzeiten und Trauerfeiern.

Frau Werner, wie geht es Ihnen aktuell?

Ob Events oder Hochzeiten: Seit März 2020 sind mir – bis auf zwei – alle Aufträge weggebrochen. Meine Kunden haben gar keine Planungssicherheit. Nur meine Tätigkeiten als Sprecherin bei Trauerfeiern halten mich ein wenig über Wasser. Doch auch Beerdigungen werden immer noch reglementiert, die Personenanzahl ist begrenzt. Das ist ein Unding. Im Privatleben halte ich mich sehr zurück und zwar schon seit Beginn der Pandemie. Ich habe im vergangenen Jahr genau sechs Menschen privat getroffen, die ebenfalls nur wenige Kontakte haben. Das Gefühl von Einsamkeit nimmt aber immer mehr Raum ein.

Wie hat Corona Ihren Alltag verändert?

Im Job fehlen die Events, die Freude bringen. Die Trauungen, bei denen das Glück so greifbar ist. Übrig bleibt aktuell nur, die Menschen in Trauersituationen zu begleiten. Ich mache das von Herzen gern. Aber die Waage zwischen Glück und Trauer ist stark im Ungleichgewicht. Und mir fehlt natürlich das bisherige Einkommen komplett. Auch im Privatleben ist fast alles weggefallen. All die gesellschaftlichen, unbeschwerten Dinge, wie Freunde zu treffen, schön essen zu gehen, ein Konzert zu besuchen, Sozialkontakte zu pflegen. Ich bin oft antriebslos, kann schlecht schlafen.

Was sagen Sie zu den aktuellen Regeln? Sind sie zu streng, zu locker?

Ich ärgere mich immer wieder über die Coronaleugner. Bei groben Verstößen sollte es viel schärfere Maßnahmen geben. Es muss finanziell offenbar wehtun, ansonsten halten sich manche Menschen nicht an die Regeln. Und ich hätte es sinnvoller gefunden, wenn im ersten Lockdown vieles konsequenter geregelt worden wäre. Die Scheibchenpolitik nervt immens.

Was kritisieren Sie besonders?

Dass ausgerechnet die Veranstaltungs- und Gastronomiebranche noch immer komplett lahmgelegt ist, ist meines Erachtens grob fahrlässig. Denn die meisten Veranstalter haben umfangreiche Hygieneauflagen umgesetzt, Theater und Clubs haben bereits im ersten Lockdown viel Geld in die Hand genommen, alles getan – von Abtrennungen bis zu Lüftungen. Und dann wurde dennoch geschlossen. Das ist unglaublich.

Haben Sie Angst vor Corona?

Ich bin generell kein ängstlicher Mensch. Aber ich bin vorsichtig und aufmerksam – denn das Virus ist da und ein gefährlicher, unsichtbarer Gegner, den es nicht zu unterschätzen gilt. Ich halte es mit der Aussage einer geschätzten Journalistin: „Prävention ist keine Hysterie, und Ignoranz ist kein Mut.“

Was ist aktuell die größte Einschränkung für Sie?

Keine Events und Hochzeiten mehr planen zu dürfen und damit eben auch nicht meinen sonstigen Lebensstandard ausleben zu können. Und kaum Menschen zu treffen und diese unbeschwert in die Arme zu schließen.

Worin sehen Sie die größte persönliche Herausforderung in der Krise?

Gesund zu bleiben und nicht pleite zu gehen.

Was sind Ihre Hoffnungen?

Dass wir mit dem Impfstoff schnell alle Menschen erreichen werden, die Nebenwirkungen kaum oder gar nicht spürbar sind und es damit keine Langzeitprobleme geben wird. Und dass es doch noch Politiker gibt, die endlich begreifen, dass sie mit der aktuellen Strategie komplette Branchen gegen die Wand fahren – diese brauchen jetzt finanzielle Hilfe, um das durchzustehen.

„Die Kulturszene will ernst genommen werden“

Was sind Ihre Sorgen?

Dass es bei den Entscheidern der Regierung keine Politiker gibt, die uns wirklich helfen. Die prominent versprochene „schnelle und unbürokratische finanzielle Hilfe“ kommt bei den meisten der Branche immer noch nicht an. Die Kulturszene will ernst genommen werden. Egal, was wir machen: Petitionen, offene Briefe, runde Tische, Demos – es wird einfach ignoriert. Die Wertschätzung für Künstler und Soloselbstständige ist gleich Null. Dabei ist und war Kunst immer ein Lebensmittel.

An welchem Moment haben Sie gemerkt: Jetzt wird es ernst?

Ich habe das schon von Beginn an ernst genommen. Man kann doch Millionen Infizierte und Tote nicht einfach ignorieren. Und ich habe zwei Kundinnen, die schon im April ernsthaft an Corona erkrankt sind. Beide Frauen, 33 und 35 Jahre alt, sportlich und gesund, hatte es schwer erwischt. Eine ist Berufstaucherin bei der Bundeswehr, sie kann nach der Genesung ihren Job nicht mehr ausüben. Selbst nach fast einem Jahr hat sie noch Lungenprobleme. Beide fühlen sich oft immer noch wie 80.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die Krise überstanden ist?

Auf tolle Jobs, sofern es sie dann noch gibt. Auf Künstler, die dann noch da sind und das machen, was sie so gut können. Auf unbeschwertes Ausgehen, Umarmen meiner Herzensmenschen – und auch darauf, meine Kunden in ihrer Trauer trösten zu können – Trösten mit Anfassen. Meine Hochzeitspaare herzlich in den Arm nehmen zu können. Mit ihnen zu lachen und Freudentränchen abzuwischen. Einfach auf all das so sehr Menschliche. Und darauf, wieder überall hingehen zu können und keine Sorge mehr zu haben, sich irgendwo anstecken zu können.

Das ist die Interview-Reihe „Corona und wir“ Seit mittlerweile fast einem Jahr leben wir mit der Corona-Pandemie. Das Virus hat das Leben vieler Menschen in Garbsen auf den Kopf gestellt – sie müssen mit Einschränkungen im Alltag, Veränderungen bei der Arbeit, neuen Herausforderungen, Sorgen und Ängsten umgehen. Wie geht es ihnen? Wie kommen sie durch die Krise? Dieser Frage gehen wir in der Interview-Reihe „Corona und wir“ nach.

Sind Sie pandemiemüde?

Ich bin der Dummheit, Respektlosigkeit und Arroganz der Coronaleugner müde. Wir schränken uns so sehr ein und diese Menschen meinen, die Regeln nicht beachten zu müssen – und schaden damit uns allen.

Wenn Sie sich in zehn Jahren zurückerinnern an die Corona-Zeit, dann sicher an dieses Erlebnis …

An eine sehr große Solidarität unter uns Künstlern. An Verständnis und Trost in den sozialen Netzwerken: sowohl von Mitstreitern in der Kulturszene als auch von Kunden, Freunden, die gar nichts mit unserer Branche zu tun haben, aber mitfühlen. Und auf jeden Fall an unfähige Politiker, die mit ihren Begriffen „der schnellen und unbürokratischen Hilfe“ der Realsatire eine neue, leider negative Messlatte verpasst haben.

Zur Person Mone Werner ist seit mehr als 30 Jahren selbstständig, führt ihre eigene Eventagentur in Altgarbsen. Die Künstleragentin hat Kontakte zu mehr als 2000 Künstlern im In- und Ausland, die sie für private Anlässe, Firmenevents und besondere Veranstaltungen bucht. Zudem ist Werner ausgebildete Moderatorin und Sprecherin. Sie hält unter anderem Reden bei Hochzeitsfeiern, bei Firmenveranstaltungen und bei Trauerfeiern. Vor ihrer Selbstständigkeit hat Werner als Justizbeamtin gearbeitet, hat gemodelt und auch in Fernsehproduktionen wie der Krimiserie „Tatort“ mitgespielt. jgz

Von Jutta Grätz