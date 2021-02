Auf der Horst

Für seinen Start als Pastor in der Willehadigemeinde in Auf der Horst hätte sich Yoo-Jin Jhi sicherlich einen anderen Zeitpunkt gewünscht. Seit Juni 2020 war er gemeinsam mit Pastorin Renate Muckelberg für die rund 2400 Gemeindemitglieder zuständig. Zum Jahreswechsel ging Muckelberg in den Ruhestand und Jhi übernahm – mitten im Corona-Lockdown.

Herr Jhi, wie geht es Ihnen aktuell?

Ich bin neu im Amt und nehme diese Situation als zweischneidiges Schwert wahr. Einerseits ist es für den Berufsstart gut, dass nicht so viele Dinge auf einmal hereinbrechen und dass Zeit und Muse für die Einarbeitung da ist. Der Lockdown entschleunigt schon an manchen Stellen. Andererseits erschwert er auch den Einstieg in das Gemeindeleben an sich, weil Gruppen, Kreise und Treffen überhaupt nicht mehr stattfinden und so der Kontakt zu den Menschen total fehlt. Das finde ich sehr schade.

Wie hat die Corona-Pandemie Ihren Alltag verändert?

Beruflich hat die Pandemie einen erheblichen Einfluss darauf, ob und wie ich Kontakt zu den Menschen hier pflegen kann, beziehungsweise nicht kann. Da unser Beruf als Pastor aber maßgeblich davon bestimmt ist, fehlt das sehr. Das stellt uns vor die Herausforderung, neue und kreative Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zu finden. Privat fehlt mir vor allem die Möglichkeit, mich mit Freunden mal draußen zu treffen und kulturelle Angebote oder Besuche in Restaurants und Cafés wahrzunehmen. Andererseits habe ich auch neue Dinge entdeckt, die ich so weniger bis gar nicht gemacht hätte – einfach mal draußen spazieren gehen oder andere Menschen in der Natur treffen.

Was sagen Sie zu den aktuellen Corona-Regeln? Sind sie zu locker, zu streng?

Ich finde, dass die aktuellen Regeln an manchen Stellen nicht konsequent genug sind, wie etwa die Regelung von Präsenz am Arbeitsplatz und Homeoffice. Oder wieso es die Gastronomie und die Kulturbranche besonders hart erwischt, obwohl sie konsequent und vor allem auf kreative Art und Weise Hygienekonzepte umgesetzt hat. Viele Regelungen sind manchmal nicht transparent genug, sodass man nicht drum herumkommt, sich doppelt und dreifach zu informieren, bevor man sich sicher sein kann, was erlaubt ist und was nicht. Außerdem kamen die Verschärfungen zu spät.

Haben sie Angst vor Corona?

Ich persönlich habe keine Angst. Aber ich mache mir natürlich Gedanken darüber, wie das Gemeindeleben und das öffentliche Leben nach der Krise aussehen wird. Was bleibt noch übrig? Was entsteht neu?

Was ist aktuell die größte Einschränkung für Sie?

Dass meine seelsorgerliche Arbeit und die Kontaktaufnahme und -pflege der Menschen nicht so möglich ist, wie immer. Sowohl beruflich, als auch privat.

Das ist die Interview-Reihe „Corona und wir“ Seit mittlerweile fast einem Jahr leben wir mit der Corona-Pandemie. Das Virus hat das Leben vieler Menschen in Garbsen auf den Kopf gestellt – sie müssen mit Einschränkungen im Alltag, Veränderungen bei der Arbeit, neuen Herausforderungen, Sorgen und Ängsten umgehen. Wie geht es ihnen? Wie kommen sie durch die Krise? Dieser Frage gehen wir in der Interview-Reihe „Corona und wir“ nach.

Worin sehen Sie die größte persönliche Herausforderung in der Krise?

Dass ich abwägen muss, inwieweit ich Kontakt aufnehme und pflege, und wie ich mich zudem verantwortungsvoll bezüglich der Gesundheit und Sicherheit gegenüber meinen Mitmenschen verhalten kann.

Was sind Ihre Hoffnungen?

Dass das Impfen und der Lockdown bald Früchte tragen und wir als Gesellschaft Möglichkeiten finden, mit diesem Virus zu leben und verantwortungsbewusst miteinander umgehen.

Was sind Ihre Sorgen?

Dass die momentane Situation nicht unter Kontrolle gebracht werden kann und eine Entspannung der Lage sich noch weiter nach hinten verschiebt.

An welchem Moment haben Sie gemerkt: Jetzt wird es ernst?

Ich kann das nicht an einem bestimmten Moment festmachen. Das war ein schleichender Prozess, mit dem man tagtäglich immer häufiger durch Nachrichten und folglich in Gesprächen konfrontiert wurde: Auf einmal war das Virus da – direkt vor der Haustür.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die Krise überstanden ist?

Auf unkomplizierte Treffen, Feiern und tanzen in privaten oder öffentlichen Kontexten.

Sind Sie pandemiemüde?

Ja!

Wenn Sie sich in zehn Jahren zurückerinnern an die Corona-Zeit, dann an …

... beschlagene Brillen, unnötige Mehrwege nach Hause, weil man die Maske vergessen hat, und dass das Kennenlernen von Menschen und das Merken von Gesichtern gar nicht so einfach ist, wenn man nur die Augen sieht.

Von Linda Tonn