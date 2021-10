Berenbostel

Er ist seit Mitte der Neunzigerjahre Sänger und Frontmann der hannoverschen Rockband Terry Hoax, doch seit mehr als zwei Jahrzehnten durchläuft Oliver Perau regelmäßig und gern eine Art Verwandlung. Als Juliano Rossi zeigt er sein Alter Ego, also sein ganz anderes Gesicht – als Entertainer, der swingend und jazzend nicht nur die Herzen von Zuhörerinnen quasi „zum Schmelzen“ bringt. Anklänge an Sänger und Musiklegende Frank Sinatra sind sicht- und hörbar.

Im Sommer 2015 spielte Rossi mit dem Ausnahmepianisten Lutz Krajenski als einer der ersten Gäste im noch jungen Jazzclub Garbsen. Am Freitag, 29. Oktober, wollen die beiden Musiker auf Einladung des Jazzclubs Garbsen die Besucher im Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) in Garbsen-Berenbostel zum Swingen bringen. Beginn des Konzertabends ist um 20 Uhr an der Ludwigstraße 4, Einlass ist um 19 Uhr.

Rossi präsentiert neues Album „Drunk on Love“

Rossi, der im Jahr 2021 sein 25-jähriges Bühnenjubiläum feiert, bringt Songs mit aus seinem neuen, dem fünften Album „Drunk on Love“, das diesem Konzertabend den Namen gibt. Der Sänger wird auch im GSG begleitet von Lutz Krajenski. Der zählt zu den renommiertesten Jazz- und Swingpianisten deutschlandweit. Beide Musiker sind seit vielen Jahren ein musikalisches Team und gelten als Begründer der „New Generation of Swing“. Ob an seiner 60 Jahre alten Jazzorgel oder am Klavier – Krajenski inszeniert vertraute Musik immer neu. Und Rossi ist der erst dritte deutsche Musiker, der von dem bekannten New Yorker Jazz Label Blue Note unter Vertrag genommen wurde – und seine Konzerte haben Kultstatus.

„Drunk on Love“ ist 2021 erschienen, im Jahr des 25-jährigen Bühnenjubiläums von Juliano Rossi. Quelle: Rebekka Perau

Engagiert im Projekt Klang und Leben

Seit inzwischen mehr als neun Jahren engagiert Oliver Perau sich außerdem im Projekt „Klang und Leben“, bei dem er zusammen mit anderen Musikern Konzerte in Pflegeeinrichtungen gibt. 2017 erhielten Klang und Leben dafür in Hannover den Stadtkulturpreis und 2019 in Berlin den Deutschen Pflegepreis. Klang und Leben haben mittlerweile mehr als 600 Konzerte in Pflegeheimen gegeben.

Karten kosten 20, ermäßigt 15 Euro. Es gilt die 3-G-Regel. Reservierungen sind möglich unter Telefon (0177) 9601273 und per E-Mail an ticket@jazzclub-garbsen.de sowie im Internet auf www.jazzclub-garbsen.de und, soweit verfügbar, an der Abendkasse.

Von Gerko Naumann