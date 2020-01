Berenbostel

Man könnte den Gitarristen und Sänger Knut Richter und den Organisten Joe Dinkelbach als Ausnahmemusiker bezeichnen – zumindest in der Welt des Jazz. Denn die beiden führen Stimme und Instrumente zu einem außergewöhnlichen Klang zusammen. Zum Auftakt in die Konzertsaison 2020 hat der Jazzclub Garbsen Richter und Dinkelbach in die Tagesstätte Balance im Werner-Baesmann-Park in Garbsen, Birkenweg 80, geladen. Das Konzert beginnt am Sonnabend, 18. Januar, um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr.

Dinkelbach spielt an der Hammond-Orgel – das verspricht einen besonders reizvollen und außergewöhnlichen Sound. Im Programm des Abends stehen Stücke aus dem Jazz und Swing über Latin bis zum Blues.

Organist Joe Dinkelbach spielt auch an der Hammond-Orgel. Quelle: Jazzclub Garbsen

Richter gilt als einer der bekanntesten Jazz- und Swinggitarristen im norddeutschen Raum. Der Stil des Musikers wurde insbesondere durch das Spiel mit namhaften Sinti-Musikern geprägt. Seit Jahrzehnten tritt der Barsinghäuser in verschiedenen Formationen mit renommierten Musikern der internationalen Jazzszene auf.

Dinkelbach, 1965 in Braunschweig geboren, nahm seit seinem siebten Lebensjahr Klavierunterricht, unter anderem beim renommierten Jazzpianisten Otto Wolters. Später studierte er am Hilversum Conservatorium in den Niederlanden bei Henk Elkerbout und Rob Madna. Es folgten Auftritte mit bekannten Musikern wie John Abercrombie, Dave Liebman, Charly Mariano, Bill Ramsey, Inga Rumpf, Allan Harris, Uli Beckerhoff, der NDR Bigband und Ron Williams. Er unterrichtet aktuell Klavier an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg.

Weitere Gäste im Jazzclub Garbsen „Die Jazzclub-Gäste können sich auch 2020 auf hochkarätige Musiker freuen“, sagt der Vorsitzende des Jazzclubs, Bodo Schmidt. Am Sonnabend, 22. Februar, sind Stephan Abel und Lutz Krajenski, am Sonnabend, 14. März Chapeau Manouche zu Gast bei Balance. Am 18. April präsentiert der Jazzclub das Quartett der Lotter Ladies. Für das Wochenende 16. und 17. Mai lädt der Verein zu den Jazztagen in Hesses Ziegeleischeune. Zur Swingnight bittet die Bigband Berenbostel am 6. Juni. Und am 27. Juni spielen Labiba, seit Jahren Inbegriff für lateinamerikanische Musik im Bigband-Sound. ton

Karten für das Konzert mit Knut Richter und Joe Dinkelbach kosten 17, ermäßigt 15 Euro. Reservierungen sind möglich unter Telefon (01 77) 96 12 73, im Internet auf www.jazzclub-garbsen.de und, soweit verfügbar, an der Abendkasse.

Von Linda Tonn