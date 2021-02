Garbsen

Jörg Hönicke hält eine Art Kunststoffgitter in der Hand. Es ist ein speziell konstruiertes System aus Kanälen. Die Einlage, die unter einer Maske getragen wird, lenkt die Atemluft in bestimmte Bahnen. Sie soll Menschen das Atmen unter einer Corona-Alltagsmaske oder einem medizinischen Mund-Nasen-Schutz erleichtern. Der Garbsener hat sie erfunden. Der 52-jährige Maschinenbau-Ingenieur und Tüftler hat 2020 unzählige Stunden seiner Freizeit geopfert für den Weg von der Idee über die Prototypen bis zur Serienreife. Im März will Hönicke seine patentierte Erfindung auf den Markt bringen.

Tüftlerwerkstatt ist das Homeoffice

Hauptberuflich entwickelt der Garbsener digitale Produkte für VW, zurzeit aus dem Homeoffice heraus. Das Büro in einem Reihenhaus an der Straße Am Eichenpark ist zugleich seine Entwicklungsabteilung und Werkstatt. Gesägt und geschnitzt wird auf der Terrasse; die klassische Erfindergarage hat Hönicke nicht. Auslöser für die Entwicklung seiner Einlage waren die Klagen seiner Mitmenschen über erschwertes Atmen unter einem Mund-Nasen-Schutz. Daraufhin habe er sich die Problematik genau angesehen.

Pro Atemzug stößt ein durchschnittlicher Europäer drei Liter Luft aus. „Ein Großteil entweicht an den Rändern der Maske oder wird wieder eingeatmet. Das mindert die Schutzfunktion, und es kann zu Wärmestau und Unwohlsein führen“, erläutert Hönicke. Er habe viel herumprobiert und Leute zur Wirkung verschiedener Modelle befragt. Hönicke verfügt auch über ein kleines Netzwerk aus Firmengründern in der Start-up-Szene.

Die ausgeatmeten Aerosole werden durch Kunststoffbahnen aus der Gesichtszone nach unten abgeleitet. Gleichzeitig wird die Atmung erleichtert. Quelle: Ingo Rodriguez

Vom Prototypen aus Papier und Draht bis zum fertigen Produkt mit den Namen Jo.Air-Maskeneinsatz hat seine Entwicklung jetzt 17 Designstufen durchlaufen. Entwickelt und angefertigt wurde die Konstruktion laut Hönicke am Computer und mit einem 3-D-Drucker. Ein Werkzeugbauer habe schließlich nach seinen Vorgaben eine Maschine angefertigt. In der Serienproduktion wird medizinisches Kunststoffgranulat in eine Form gegossen. Nach dem Abkühlen sind die Einlagen fertig. Ab März soll eine Spritzgießerei in Bad Salzuflen bis zu 70.000 Stück pro Monat produzieren. „Zur Reinigung wird über die Einsätze kochendes Wasser gegossen. Das Material ist nachhaltig und kann recycelt werden“, sagt Hönicke. Die Einsätze werden über eine Öse an den Bändern der Masken befestigt.

Erstes Patent vor 20 Jahren Die Einsätze für Schutzmasken sind nicht die erste Erfindung von Jörg Hönicke. „Ich habe vor 20 Jahren mein erstes Patent für eine temperierte Wasserzufuhr für Waschmaschinen angemeldet“, erzählt er. Diese Erfindung habe ihn aber nicht reich gemacht. Kein Hersteller habe sie für eine Massenproduktion verwendet. Hönicke entwickelte auch schon eine spezielle Faszienrolle zur Förderung des Muskelaufbaus und vermarktete sie zusammen mit Amazon. „Ein paar Hundert wurden verkauft“, sagt er. Auch für seinen Arbeitgeber VW habe er schon einmal eine Diensterfindung gemacht. Wie es bei Arbeitnehmererfindungen üblich sei, habe er eine einmalige Zahlung dafür erhalten. Die Leidenschaft, für Probleme Lösungen zu finden, hat Hönicke von seinem Vater. Dieser habe einen Regulierer für Flüssigkeitsstände patentieren lassen. Von ihm habe er auch gelernt: „Erfindungen werden nicht nur in großen Unternehmen gemacht. Jeder kann die Welt verändern.“ Für ihn sei es eine echte Abwechslung vom beruflichen Alltag. Zurzeit arbeitet der Erfinder an Einlagenetzen für seine jüngste Entwicklung.

Mit einem wichtigen Nebeneffekt will der Garbsener auch einen Beitrag zur weiteren Eindämmung der Pandemie leisten. „Die Einlagen ermöglichen nicht nur eine bessere Atmung. Gleichzeitig lagern sich die ausgeatmeten Aerosole auch noch am Kunststoff ab“, sagt Hönicke. Anschließend würden verbliebene Tröpfchen durch das Kanalsystem aus der Gesichtszone nach unten an die eigene Kleidung abgeleitet. Die Einlagen helfen, verbrauchte Luft nicht wieder einzuatmen. „Das verbessert das Wohlbefinden“, sagt Hönicke. Andererseits werde auch der Aerosolausstoß nach außen verringert und damit die weiträumige Verbreitung von Viren eingeschränkt.

System folgt wissenschaftlichen Erkenntnissen Jörg Hönicke hat bei seiner Erfindung von seinem Fachwissen als Maschinenbau-Ingenieur profitiert. Sein Ziel war es, die Tröpfchen in der Atemluft abzuleiten. Dazu musste er wissen, wie sich diese Aerosole verhalten. Sie haben eine bestimmte Zähflüssigkeit und zeigen „ein Bewegungstempo, das sich mit dem Absinken von schweren Kugeln in Honig vergleichen lässt“, erklärt Hönicke. Darum hat er die Luftkanäle so konstruiert, dass die möglicherweise virenverseuchten Tröpfchen aus der Maske nach unten abgeleitet werden. In den Kunststoffkanälen wird die ausgeatmete Luft außerdem – wie beim sogenannten Zykloneneffekt in modernen Staubsaugern – verwirbelt. Dadurch lagern sich die flüssigen Partikel am Kunststoff ab.

Hönicke hat einen weiteren Vorteil der Einlagen entdeckt. „Der Effekt, dass bei Maskenträgern die Brille beschlägt, wird um etwa 90 Prozent reduziert“, sagt der 52-Jährige. Hönicke hat rund 40.000 Euro aus privaten Rücklagen in die Entwicklung investiert – unter anderem in ein 800 Kilogramm schweres Spezialwerkzeug für die Produktion und allein 15.000 Euro, um das Patent anzumelden.

Probetester berichten von befreitem Atmen

Nur einen Labortest hat der Erfinder für seine Entwicklung nie veranlasst. Außerdem lässt sich der Einsatz auch nicht für FFP2-Masken verwenden. „Es ist kein medizinisches Produkt“, betont Hönicke. Trotzdem ist er zuversichtlich: Zahlreiche Probetester hätten von einem befreiterem Atmen berichtet. Der Preis soll „unter 10 Euro pro Stück“ liegen.

