Garbsen

Legendär ist der Auftritt von Musiker Johnny Cash im San-Quentin-Gefängnis. Was er auf der Knastbühne gesungen hat, dient der Revivalband The Cashbags nun als Grundlage für ihr Konzert am Freitag, 13. November, um 20 Uhr, im Forum der IGS Garbsen.

Die Band kopiert nicht, aber gestaltet ihren Auftritt dennoch authentisch, versprechen die Veranstalter. In Klang, Bühne und Erscheinungsbild orientieren sich The Cashbags an Cashs’ Konzert vor Gefangenen. Und auch die eingängigen Songs, die ihr Vorbild vortrug, haben sie in den Mittelpunkt ihres Programms gestellt. „I Walk the Line“, „Jackson“ und „Hurt“ sind ebenso dabei wie der wohl bekannteste Hit „Ring of Fire“. In den zwei Stunden Countrygeschichte, die The Cashbags versprechen, würdigen sie aber auch das späte Werk des Musikers. Aus seiner Spätphase „American Recordings“ werden Songs in einem speziellen Akustikteil gespielt.

Anzeige

50 Jahre nach „At San Quentin“

Aufgelegt haben die Cashbags ihre Tour im Jubiläumsjahr – 2019 waren 50 Jahre vergangen seit San Quentin. Mit diesem Programm ziehen sie auch 2020 noch weiter und jetzt nach Garbsen. Neben US-Sänger Robert Tyson, der den Part von Johnny Cash übernimmt, treten Sängerin Valeska Kunath als June Carter Cash und der Australier Josh Angus als Rockabilly-Pionier Carl Perkins auf.

Weitere HAZ+ Artikel

Eintrittskarten können online auf www.paulis.de zum Preis von 32 Euro gebucht werden.

Von Beate Ney-Janßen