Jürgen Redlich lehnt sich zurück, legt den Kopf in den Nacken und schaukelt schwungvoll los. Er ist an diesem leicht vernieselten Vormittag der einzige, der sich auf dem Spielplatz neben der Feuerwache Am Osterberge in Altgarbsen aufhält. Bevor an dieser Stelle Missverständnisse entstehen: Herr Redlich will nicht etwa nachträglich versäumte Spielzeit aus der Kindheit aufholen. Er ist 60 Jahre alt und schaukelt beruflich.

Jürgen Redlich nimmt jedes Spielgerät genau unter die Lupe. Quelle: Gerko Naumann

In Garbsen gibt es 92 Spielplätze

Redlich ist nämlich ein echter Spielplatz-Profi. Als Mitarbeiter der Stadt, genauer der Servicebetriebe, ist er jeden Tag auf den 92 Spielplätzen in Garbsen unterwegs. Seit 30 Jahren kontrolliert der gelernte Tischler, ob die Geräte in Ordnung und damit sicher für die Kinder sind. „Ich gucke, ob die nicht ruckeln. Weil wenn die ruckeln, dann sind sie ausgeschlagen“, sagt Redlich, den Blick stur nach oben gerichtet. Gemeint sind die Gelenke, die die Schaukel halten, auf der er gerade mehr liegt als sitzt. Das Urteil des Fachmanns klingt beruhigend für alle Eltern in Garbsen: Passt alles. „Der Spielplatz ist ja auch noch neu. Mit denen haben wir relativ selten Probleme.“

Das hat Redlich auch schon anders erlebt. „Damals hat man die Gerüste hauptsächlich aus Holz gebaut. Die sind teilweise nach einigen Jahren innen richtig morsch geworden“, sagt er. Passiert das, sperren Redlich und sein Kollege Henning Grimpe die betroffenen Geräte solange ab, bis sie repariert sind. Früher hat der gelernte Tischler das noch selbst gemacht. Das ist heute nicht mehr erlaubt. „Wir dürfen nur originale Teile vom Hersteller verwenden, die vom TÜV abgenommen wurden“, sagt er. So sichern sich der Hersteller selbst und die Stadt als Verantwortliche für die Spielplätze davor, bei einem möglichen Unfall von Eltern verklagt zu werden.

Richtig ärgern kann sich Redlich, wenn Randalierer die Spielgeräte absichtlich beschädigen. Und das kommt leider gar nicht selten vor, sagt er. „Teilweise treten die ganze Teile kaputt, da wären wir nie auf die Idee gekommen.“ Das kann richtig gefährlich werden, wenn etwa an abgebrochenen Teilen scharfe Kante entstehen, an denen sich Kinder schneiden können.

Während Redlich das sagt, ist er beim nächsten Spielgerät angekommen. Es ist ein klassisches Schaukeltier auf einer Feder, dem der 60-Jährige ziemlich unsanft zu Leibe rückt. „Das muss sein“, sagt er und drückt sich mit seinem ganzem Gewicht dagegen. „Die Feder kann feine Haarrisse haben, die sieht man nicht. Und es ist besser, das Teil geht bei mir kaputt, als wenn gerade ein Kind darauf sitzt.“

„Wir machen das für die Sicherheit“

Schaukeln, klettern, gegen Fantasietiere drücken: Für Redlich ist das Alltag. Denn jeder Spielplatz in Garbsen ist per Gesetz einmal pro Woche dran zur „visuellen Kontrolle“, wie es im Beamtendeutsch heißt. „Nur gucken reicht aber nicht. Ich muss die Geräte schon anfassen“, sagt Redlich. Für die Kontrolleure heißt das: Sind sie einmal durch mit den 92 Flächen, fangen sie vorn wieder an. In Garbsen ist das ein Vollzeitjob für zwei Männer. Klingt ein wenig nach Hamsterrad. Das sieht Redlich anders. „Das muss sein. Wir machen das schließlich für die Sicherheit der Kinder“, sagt er.

„Früher haben wir bergeweise Papier mitgeschleppt“: Heute gibt Jürgen Redlich die Ergebnisse der Spielplatzkontrollen einfach in sein Tablet ein. Quelle: Gerko Naumann

Außerdem habe sich die Arbeit in den vergangenen Jahren an vielen Stellen zum Positiven verändert. Redlich benutzt den Begriff Digitalisierung nicht, beschreibt aber genau diesen Vorgang. Bei seinen Kontrollgängen hat er mittlerweile immer das Tablet griffbereit. In einem Computerprogramm ist jede Wippe, jede Rutsche und jede Schaukel auf jedem Spielplatz in Garbsen vermerkt. „Da hake ich ab, wenn etwas okay ist. Viel besser als früher, da haben wir noch bergeweise Papier mitgeschleppt“, sagt Redlich.

Eltern sollen Mängel melden

Dessen Vorgesetzter und Sachgebietsleiter Jürgen Schmoling ruft Eltern in Garbsen auf, der Stadt Mängel an den Geräten möglichst sofort zu melden. „Anrufe nehmen die Mitarbeiter im Rathaus oder direkt bei den Servicebetrieben entgegen“, sagt er. Und wer ein wenig aufmerksam auf den Spielplätzen unterwegs ist, trifft Jürgen Redlich bestimmt auch mal persönlich – vielleicht auf der Schaukel.

Jürgen Schmoling (von links), Jürgen Redlich und Meino Heuer von den Servicebetrieben sind für die Sicherheit auf den Spielplätzen in Garbsen verantwortlich. Quelle: Gerko Naumann

Von Gerko Naumann