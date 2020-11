Altgarbsen

Eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen hat am Sonnabend ein Haus und eine Bushaltestelle in Altgarbsen mit Graffiti beschmiert.Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung gegen die Unbekannten, die ihre Schmierereien gegen 19 Uhr an einem Wohnhaus an der Wagnerstraße und an der Haltestelle am Pottbergsweg hinterlassen haben. Die Jugendlichen flüchteten, als sie von Passanten gestört wurden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon (05131) 7014515.

Lesen Sie auch

Von Gerko Naumann