Berenbostel

Mit Steinen haben Jugendliche einen Linienbus in Berenbostel beworfen. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Am Freitagabend gegen 22.49 Uhr wurde die Polizei Garbsen in die Straße Auf dem Kronsberg gerufen. Wie Zeugen berichteten, hatten dort Jugendliche einen vorbeifahrenden Linienbus mit Steinen beworfen. „Dabei wurde eine Seitenscheibe des Busses beschädigt“, sagte ein Sprecher der Garbsener Polizei. Der Schaden an dem Linienbus wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Täter flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung – und blieben unerkannt. Deshalb hofft die Polizei auf Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 31) 7 01 45 15.