Es ist ein echter Hingucker: Zusammen mit dem Künstler Patrik Wolters haben Jugendliche aus dem Viertel Auf dem Kronsberg in Berenbostel ein Graffiti-Kunstwerk am Bolzplatz in der Noldestraße gestaltet. Der Platz wird gerade umfassend erneuert und soll nach Angaben der Stadt Ende November fertig sein. In einer Ferienaktion haben die Jugendlichen unter Anleitung des international gefragten Künstlers, der sein Atelier in Osterwald hat, 80 Meter Garagenwände zum Thema „Sport und Bewegung“ gestaltet.

Eigentümer erlauben Graffiti-Projekt

Das Thema war eine Vorgabe der Stadt, wie Simon Bauermeister sagte. Er leitet bei der Stadt Garbsen die Abteilung für Grünflächen und Landschaftsplanung. Die Eigentümer der Wände, die Firma Haack Immobilien und die Wohneigentümergemeinschaft am Ernst-Ludwig-Kirchner-Weg, haben die Erlaubnis zur Gestaltung gegeben. Finanziert wurde das Projekt durch das Programm „Jugend stärken im Quartier“ und die Förderung aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“. Das Haus der Jugend und das Projekt X haben den Künstler bei dem Workshop unterstützt.

Künstler zollt Teilnehmern Respekt

„Ich bin begeistert, was die Jugendlichen hier geschaffen haben“, sagte Bauermeister. Barbara Willhauck-Wilken von der Abteilung für Jugend und Integration ergänzte: „Großartig. Das ist ein niedrigschwelliges Angebot, mit dem man die Jugendlichen gut abholen kann.“ Gestartet ist das Graffiti-Projekt mit elf Teilnehmern, nicht alle haben bis zum Schluss mitgemacht. Wolters zollte denen, die dabei geblieben sind, Respekt. „Das braucht Geduld und Durchhaltevermögen“, sagte er.

Jugendlichen sprayen auch Werte an die Wand

Das Projekt hat am Montag, 12. Oktober, mit der Vorstellung des Konzepts, der Historie des Graffiti und der Entwicklung von Ideen begonnen. Die Wand am Bolzplatz zieren ein schussbereiter Fußballer und die Namen von Werten, die den Jugendlichen wichtig sind. Dazu gehören Respekt, Toleranz, Fairness, Liebe, Freiheit, Familie, Freunde und kein Rassismus. Auf der zweiten Wand setzt ein Zauberer die Kronsberg-Maschine in Gang und ein (Krons-)Berg ist zu sehen. Zum Schluss haben die Jungen und Mädchen noch ihre Namen auf die orangene Wand gesprayt.

Soziale Kontrolle ist der Stadt wichtig

Wichtig bei der Planung des neuen Bolzplatzes war der Stadt auch die Einsehbarkeit und die soziale Kontrolle. „Früher waren hier Kriminalität und Drogengeschäfte verbreitet. Daher haben wir zunächst Gestrüpp und Sträucher roden lassen“, sagte Bauermeister. Der vorherige Bolzplatz ist etwas verkleinert worden und ein zweiter, etwas kleinerer ist hinzugekommen. Ballfangzäune sollen den Lärm mindern. An Fitnessgeräten können die Jugendlichen trainieren. Es gibt einen überdachten Unterstand dicht an der Straße sowie vier Sitzbänke und eine Hängematte zum Chillen.

Zur Galerie 80 Meter Garagenwände haben Jugendliche aus dem Quartier Berenbostel-Kronsberg unter Leitung von Künstler Patrik Wolters auf dem neuen Bolzplatz an der Noldestraße mit Graffiti verschönert.

Für das Bauvorhaben mussten ein alter Kiosk weichen und Wertstoffcontainer verlegt werden. Die Stadt hat Anlieger und Jugendliche an der Planung beteiligt. Das Projekt kostet rund 710.000 Euro.

Von Anke Lütjens