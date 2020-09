Garbsen

Damit es in den Herbstferien nicht langweilig wird, hat sich die Abteilung Jugend und Integration der Stadt Garbsen eine Aktion für Jugendliche überlegt. Unter dem Motto „ Parkour trifft Kultur“ wird von Montag bis Donnerstag, 12. bis 15. Oktober, eine erlebnisreiche Woche auf Garbsens und Hannovers Straßen angeboten.

Besuch im Sprengel Museum

Geplant ist zunächst ein Besuch auf der Parkour-Anlage im Stadtteil Auf der Horst. Anschließend trainieren die Teilnehmer im ersten Parkour Gym in Hannover – und begleitet von Trainern – an ausgewählten Orten in der Landeshauptstadt. Außerdem steht eine Sonderführung inklusive Workshop im Sprengel Museum am Maschsee auf dem Programm.

Das Angebot richtet sich an Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren und ist auf eine Teilnehmerzahl von zehn Personen begrenzt. Die Kosten betragen 35 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist unter Telefon (0 51 31) 70 75 72 erforderlich.

Von Anke Lütjens