Auf der Horst

Die Polizei Garbsen fahndet nach Jugendlichen, die es am frühen Sonnabendmorgen im Stadtteil Auf der Horst gezielt auf Mercedes-Sterne abgesehen hatten. Nach Angaben der Ermittler meldete sich ein Anwohner der Straße Marshof gegen 5.30 Uhr. Er berichtete, dass sich die jungen Leute an dort geparkten Autos zu schaffen machten.

Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Ein Streifenwagen fuhr sofort zum möglichen Tatort, die Beamten trafen dort aber niemanden mehr an. Sie fanden allerdings neun Autos der Marke Mercedes, bei denen die Sterne entweder gestohlen oder beschädigt worden waren. Den Schaden geben die Ermittler mit mehreren Hundert Euro an. Sie ermitteln wegen Diebstahls und bitten weitere Zeugen um Mithilfe. Diese melden sich in der Wache in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann