Altgarbsen

Wie wichtig es ist, im Team zusammenzuarbeiten, kennt Julian Cremer (21) von klein auf: früh engagiert er sich in der Kinder-, später in der Jugendfeuerwehr Garbsen, rückt heute als Oberfeuerwehrmann zu Einsätzen aus. Und fast genauso lange spielt er Handball beim Garbsener Sport Club (GSC). „Ich bin ein Teamplayer und genauso möchte ich mich für meine Heimatstadt Garbsen politisch engagieren“, sagt der 21-jährige Jurastudent. Am 12. September tritt Cremer für die SPD bei der Kommunalwahl an. Er kandidiert für den Ortsrat Garbsen.

Auch wenn er zu den Jüngsten der Kandidaten gehört, ganz neu ist sein Gesicht nicht in der Garbsener SPD: Bereits vor fünf Jahren, mit 16, ist er in die Partei eingetreten. Seit kurzem ist er stellvertretender Vorsitzender der Abteilung Garbsen und beratendes Mitglied im Wirtschafts- und Finanzausschuss.

Wie läuft es in der Lokalpolitik? Und wie wird eigentlich ein politischer Antrag formuliert? Diese Fragen beschäftigen Cremer schon seit seiner Schulzeit an der Garbsener IGS. Irgendwann sei der Wunsch entstanden, sich mit konkreten Ideen politisch einzubringen, berichtet er. Ganz pragmatisch habe er die Wahlprogramme der großen Parteien verglichen, vorher die Logos geschwärzt – und sich für die SPD entschieden. Ein paar Tage später habe dann die mittlerweile verstorbene Erika Böker mit dem Parteibuch vor der Tür gestanden, erinnert er sich.

„Kommunalpolitik kann verändern“

Mit Rüdiger Kauroff, heute SPD-Landtagsabgeordneter, hatte Cremer schon als Kind einen erfahrenen Politiker bei der Garbsener Feuerwehr getroffen. „Böker und Kauroff haben mich begeistert und geprägt“, sagt Cremer. „Und mir gezeigt, dass Kommunalpolitik großen Einfluss haben und verändern kann.“

Wie die bundespolitische Bühne funktioniert, hat er bei einer zehntägigen Hospitation bei der SPD-Bundestagsabgeordneten Caren Marks in Berlin kennengelernt. „Es war spannend, die Atmosphäre dort zu erleben“, berichtet Cremer. „Mal läuft einem die Kanzlerin über den Weg, mal sitzt man beim Mittagessen neben dem SPD-Fraktionsvorsitzenden.“

Jung, politisch, Kandidat für die Kommunalwahl Für die Kommunalwahl am 12. September haben viele der Garbsener Parteien auch junge Menschen unter 30 Jahren auf ihren Listen. Sie kandidieren für einen Sitz im Ortsrat oder Stadtrat und wollen so ihren Ideen für Garbsen Gehör verschaffen. Wer sind diese Menschen? Was treibt sie an? Was konkret wollen sie in der Stadt verändern? Wir haben U30-Kandidaten und Kandidatinnen von CDU, SPD, FDP und Grünen getroffen. ton

Politik gestalten, das möchte Cremer aber vorerst in seiner Heimatstadt. Für die SPD und mit ihr will sich Cremer für viele Projekte einsetzen. Ganz oben auf der Agenda steht ein Treffpunkt für junge Menschen in der Stadtmitte. „Der Rathausplatz hat so viel Potenzial und ist fast in Sichtweite zum Campus“, sagt er. „Schade, dass er so wenig genutzt wird.“

Mehr Anerkennung für das Ehrenamt

Gut vorstellen kann er sich in Garbsens Zentrum ein Gebäude, das sich multifunktional nutzen lässt, etwa für die Musik- und Kunstschule, für Konzerte, Ausstellungen, Sportveranstaltungen, eine Disco und auch ein Café – etwa von Studenten betrieben für Studenten. „Garbsen braucht solche Plätze für junge Menschen, nur so können wir sie in Garbsen halten“, sagt er.

Sein zweites großes Thema ist die Stärkung des Ehrenamts. Der 21-Jährige weiß, wovon er spricht: Sein Vater Thomas Cremer ist Garbsener Ortsbrandmeister, Mutter Sonja leitet die Kinderfeuerwehr. „Ich wünsche mir mehr Anerkennung für das Ehrenamt“, sagt Cremer. Dabei gehe es aber nicht ums Geld, sondern um die Wertschätzung. „Es es nicht nachzuvollziehen, dass sich Bürger beschweren, wenn wir nachts mit eingeschaltetem Martinshorn zum Einsatz fahren.“

Und wie gehen Ehrenamt und Freunde, Sport, Studium und Politik zusammen? „Noch passt alles unter einen Hut“, sagt Cremer. „Im Gegenteil, das alles greift ineinander und hier vor Ort kann ich etwas verändern – im Team und auch parteiübergreifend.“

Von Jutta Grätz