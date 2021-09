Garbsen

„Es sollte nicht so sein, dass nur die Generation Ü60 und Ü70 entscheidet“. Das sagt einer, der es wissen muss: Franz Genegel (77), der 50 Jahre lang für die CDU ehrenamtlich im Rat der Stadt Garbsen tätig war. Und es gibt Hoffnung, dass diese Forderung wahr wird. Alle Parteien schicken auch jüngere Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen, die noch wenig oder gar keine Erfahrungen in der Kommunalpolitik haben. Vier von ihnen haben wir getroffen und mit ihnen über ihre Motive und Ziele gesprochen.

Für die SPD: Julian Cremer (21) aus Altgarbsen

Julian Cremer (21, SPD) Quelle: Jutta Grätz

Julian Cremer engagiert sich schon lange ehrenamtlich in der Feuerwehr. Jetzt will er auch in den Ortsrat Garbsen einziehen. „Ich bin ein Teamplayer“, sagt er über sich selbst.

Für die CDU: Adrian Voigt (24) aus Berenbostel

Adrian Voigt (24, CDU) Quelle: Jutta Grätz

Adrian Voigt will der jungen Generation in Garbsen „eine Stimme geben“. Ihm fehlt es in Garbsen unter anderem an Freizeitangeboten – etwa Kneipen und Bars in der Nähe zum Campus.

Für die Grünen: Kristina Wilken (33) aus Garbsen-Mitte

Kristina Wilken (33, Grüne) Quelle: Gerko Naumann

Kristina Wilken ist zweifache Mutter – und kennt den Mangel an Betreuungsplätzen in Garbsen aus eigener Erfahrung. Sie will sich deshalb für die Belange von Familien einsetzen.

Für die FDP: Bilal Torun (21) aus Auf der Horst

Bilal Torun (21, FDP) Quelle: Linda Tonn

„Ich möchte etwas verändern“, sagt Bilal Torun. Der Student der Sozial- und Organisationspädagogik will sich gegen Rassismus und Diskriminierung einsetzen.

Diese und weitere Erst-Kandidaten finden Sie am Sonntag auf Ihren Wahlbögen.

Von Gerko Naumann