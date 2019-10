Garbsen

Praktische Prüfung mit der Note sehr gut, mündliche Prüfung ebenfalls sehr gut: So steht es im Ausbildungszeugnis des jungen Syrers Mizgin Abdul Aziz. Der 24-Jährige hat gerade seine Ausbildung als Maschinenanlagenführer abgeschlossen – mit Bestnoten und dem Zusatz „lobende Anerkennung“. Aziz zählt damit zu den besten Auszubildenden in Niedersachsen.

Zwei Jahre hat die Ausbildung bei der Firma Artemis in Hannover-Anderten gedauert. In dem Unternehmen für Kautschuk- und Kunststofftechnik, in dem Gummiteile und Förderbänder hergestellt werden, hat man ihm nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung einen vorerst auf ein Jahr befristeten Arbeitsplatz angeboten.

„ Mizgin durfte sich sogar seine künftige Abteilung aussuchen“, sagt Holger Leister. Der Vorsitzende des Garbsener Jugendvarietés Träumer Tänzer und Artisten (TTA) hat dem Syrer geholfen, in der Stadt Fuß zu fassen.

Ankunft im Oktober 2015

Vor genau vier Jahren, im Oktober 2015, kam Abdul Aziz in Garbsen an. Im Spätsommer 2015 hatte er sich mit einer größeren Gruppe aus dem syrischen Kobane im Norden des Landes auf den Weg Richtung Europa gemacht. „Am 20. August 2015 kam ich in Passau an“, sagt der junge Mann. Das Datum könne er sich besser merken als seinen Geburtstag. Sein Ziel war eigentlich Holland. Stattdessen ging es mit dem Zug von Passau bis nach Bremen und von dort ins Aufnahmelager in Bramsche, dann kam er nach Garbsen.

Fünf Monate lang wohnte er in der von der Stadt eingerichteten Notunterkunft in der ehemaligen Förderschule am Hespe. Anschließend zog er in die Flüchtlingsunterkunft an der Otternhägener Straße in Frielingen. Dort stellte ihm Sozialarbeiterin Sandra Sieverling den TTA-Vorsitzenden Holger Leister vor. Leister besuchte die Unterkunft und die Geflüchteten wöchentlich und lud sie ein, die Diabolos, Jonglierbälle und Einräder auszuprobieren.

Kontakte durch Akrobatikgruppe

„Erst habe ich jongliert und dann schnell gemerkt, dass mir Akrobatik viel mehr liegt“, sagt Abdul Aziz. Es war der Beginn einer Freundschaft, die den 24-Jährigen zu den Auftritten mit TTA vom Zirkuscamp der Kulturen über das GOP in Hannover bis zum Zirkusfestival in Nepal führte. Für sein Engagement ist TTA kürzlich mit dem Integrationspreis des Landes Niedersachsen geehrt worden.

„TTA, das sind meine besten Freunde, meine zweite Familie“, sagt Abdul Aziz. „ Mizgin ist nicht nur ein guter Akrobat, er ist auch mein Dolmetscher“, sagt Leister. Denn Abdul Aziz, der kurz vor der Flucht in Syrien sein Abitur bestanden hat, spricht fließend Arabisch und Kurdisch. In seiner Heimat wollte er eigentlich Lehramt für Grundschulen studieren – die Flucht kam dazwischen.

SPRINT-Projekt hilft beim Ankommen

„Oft trafen wir uns nur einfach zum Quatschen“, sagt Leister. Dem jungen Syrer wurde bald klar, was es für eine erfolgreiche Integration braucht: die deutsche Sprache. Abdul Aziz nahm am Integrationsprojekt Sprint für jugendliche Flüchtlingen teil. Dann hörte er vom Programm Fit für die Ausbildung, mit dem das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) und die Region Hannover junge Geflüchtete bei der Ausbildungssuche unterstützen. Nach einem Speeddating hatte er einen Ausbildungsvertrag in der Tasche.

Abdul Aziz, der subsidiären Schutz genießt (anerkannter Flüchtling wegen des Bürgerkriegs in Syrien) und mittlerweile fließend Deutsch spricht, hat noch weitere Pläne. „Ich will mich für ein Stipendienprogramm zur Begabtenförderung anmelden – ich will weiter lernen.“

Von Jutta Grätz