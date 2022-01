Garbsen

Sie sind jung, sie wollen politisch mitgestalten – und seit vergangenem Herbst können sie das auch. Kristina Wilken (Grüne), David Tönnies (Die Linke) und Julian Cremer (SPD) wurden bei der zurückliegenden Kommunalwahl erstmals in den Garbsener Stadt- beziehungsweise Ortsrat gewählt. Wie lautet ihre erste Bilanz nach knapp 100 Tagen im (Ehren-)Amt?

Relativ schnell in der politischen Realität angekommen ist Wilken. Insgesamt sechs Sitze hat ihre Partei im Rat, Anfang Dezember stand gleich eine echte Herausforderung auf der Tagesordnung. „Die Debatte um das geplante Restaurant Lewenslust war die erste richtige politische Konfrontation, vorher herrschte im Rat relativ häufig Konsens“, sagt die 34-Jährige. Die Lewenslust-Debatte sei schon anstrengend gewesen, die Grünen stimmten nach einer hitzigen Auseinandersetzung als einzige Partei gegen die Planung.

Nervös vor der ersten Rede

Die studierte Umweltwissenschaftlerin Wilken steuerte einen eigenen Redebeitrag bei. „Ich war ganz schön nervös, immerhin ging es hier um etwas Grundsätzliches“, erinnert sich die Mutter von zwei Kindern. Von ihrer Fraktion bekam sie Lob für die bestandene Feuerprobe, sie selbst kann sich an Einzelheiten gar nicht mehr genau erinnern. „Aber dass es anstrengend war, das weiß ich noch.“ Vor allem, weil Wilken sich ihrer Verantwortung bewusst war. „Kommunalpolitik ist sehr konkret und dreht sich um das, was vor der Haustür passiert“, sagt die Grünen-Politikerin. Die Entscheidungen beträfen sie und ihre Mitmenschen unmittelbar.

Insgesamt hat Wilken ein raueres Klima im Rat erwartet. „Ob das an Corona liegt oder dem höheren Frauenanteil kann ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall ist es sehr angenehm.“ Und dass die Parteien auch mal geschlossen „Front machen“, hat sie in einer Sitzung des Ausschusses für Soziales und Jugend erlebt, als es um das Betreuungskonzept der Stadt ging. „Das geht so nicht!“, stellten die Politiker unisono klar. „Muss aber“, habe die Verwaltung gesagt. „Diese Geschlossenheit war eine schöne Erfahrung“, sagt Wilken.

Viele kleine Schritte

Ob der Rat die richtige Stelle sei, um politischen Einfluss zu nehmen, diese Frage stellt sich Wilken immer wieder. „Man darf den Einfluss der Zivilgesellschaft nicht unterschätzen“, sagt sie. In jedem Fall brauche es Zeit, um im politischen Alltag anzukommen. Und Wilken hat für sich entschieden: „Auch viele kleine Schritte führen in eine Richtung, es kann nicht immer gleich der Königsweg sein.“ Gratwanderungen und Kompromisse gehörten nun einmal dazu. „Ich bin lösungsorientiert.“

David Tönnies (Die Linke) pendelt zwischen Hör- und Sitzungssaal und ist nach knapp 100 Tagen in der Ratsarbeit angekommen. Quelle: Gert Deppe

Von Ratskollegin für Praktikant gehalten

Zwischen Hör- und Sitzungssaal pendelt Linken-Ratsherr Tönnies aus Schloß Ricklingen. Kurz nach seiner Wahl in den Rat begann er sein Lehramt-Masterstudium an der Leibniz-Universität Hannover. Der 22-Jährige will mitgestalten, wenn es in seiner Heimatstadt um soziale Gerechtigkeit, Jugendparlament und die Aufarbeitung der Greensill-Pleite geht. „In der Ratsarbeit werde ich schon auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und merke, dass ich nur bedingt mitgestalten kann“, sagt er. Sein Mandat nimmt er auch als beratendes Mitglied in gleich drei Ausschüssen wahr.

„Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich in die neuen Strukturen im Rat eingefunden habe, aber so langsam verinnerliche ich vieles.“ Etwas irritiert war Tönnies, als er kurz vor seiner Sitzungspremiere von einer Ratsfrau als Praktikant seines Fraktionskollegen Günther Petrak (Die Unabhängigen) eingeschätzt wurde. „Das lässt dann schon tief blicken“, sagt der Jungpolitiker. „Mein Anspruch ist, die Grundmandate abzudecken, Präsenz zu zeigen und bei politischen Entscheidungen mitzuwirken“, so Tönnies – Stand heute auch über die laufende Legislaturperiode hinaus.

Julian Cremer vertritt die SPD im Ortsrat Garbsen, mit seinen 21 Jahren gehört er dort zu den jüngsten Kommunalpolitikern. Quelle: Gert Deppe

„Alte Hasen“ sind wichtig

Ganz bewusst für den Ortsrat Garbsen hat sich der 21-jährige Cremer entschieden. „Er ist zum Kennenlernen von politischer Arbeit genau richtig“, sagt der Jurastudent, der zudem für die SPD beratendes Mitglied im Ausschuss der Stadt für Wirtschaft, Beschäftigung und Finanzen ist. Allerdings gab es erst eine, nämlich die konstituierende Ortsratssitzung. „Das Zusammenkommen in unserer Fraktion war super“, sagt Cremer. „Der Ortsrat ist relativ jung, hier merkt man den Generationswechsel.“ Die „alten Hasen“ aber seien ganz wichtig, von ihnen könne man sehr viel lernen.

Der Altgarbsener will mitgestalten und verändern, weiß aber auch: „Politik ist ein komplexes Ding, auf Fingerschnipsen kommen keine Entscheidungen zustande.“ Auf kommunaler Ebene aber könne man noch relativ viel verändern, glaubt er. „Ich wurde auch schon auf Probleme angesprochen. Man kann Dinge anpacken, auch wenn nicht alles gleich machbar ist.“ Cremer will den Universitätsstandort Garbsen gerade für Jüngere dauerhaft attraktiv machen. Auch kann er sich vorstellen, beruflich in die Politik einzusteigen. „Im Ortsrat kann ich gucken, ob Politik zu mir passt.“

Von Gert Deppe