Altgarbsen

Planungssicherheit für Mitarbeiter und Kunden, eine Abkehr von Inzidenzzahlen und eine neue Öffnungsstrategie für den Einzelhandel: Das fordert Unternehmer Louis Höpfner, Juniorchef des Modehauses Maica, mit Blick auf die neuen Corona-Regeln, die seit Wochenbeginn gelten. „Die neuen Regeln sind absolut nicht praxisnah“, kritisiert der 25-Jährige, der das Familienunternehmen seit Kurzem gemeinsam mit Bruder Maximilian und Mutter Martina Bleeke führt.

Höpfner steht vor den neuen Anzugkollektionen für Frühjahr und Sommer. Die 2000 Quadratmeter große Fläche des Modehauses ist neu gestaltet für die Saison der Konfirmationen, Hochzeiten und Sommerpartys. Das Frühjahr zählt zu den umsatzstärksten Monaten des Familienunternehmens mit rund 20 Mitarbeitern. In den vergangenen Tagen, nach dem Bund-Länder-Treffen, haben sich Unternehmer und Mitarbeiter auf eine Öffnung vorbereitet – nach fast drei Monaten Lockdown-Schließung. „Wir haben gehofft, unsere Kunden zum sogenannten Terminshopping begrüßen zu dürfen, wie in vielen anderen, auch benachbarten Regionen“, sagt Höpfner.

Beim Blick auf die Inzidenzzahlen in der Region Hannover am Montag war die Hoffnung schnell vorbei: Die Karte des Gesundheitsamtes der Region zeigte einen Wert von 103,8 – das Modehaus darf vorerst nicht öffnen. „Die Inzidenzwerte sind nicht geeignet, eine verlässliche Orientierung für die Kunden und den Einzelhandel zu schaffen“, sagt der Unternehmer überzeugt. So könnten etwa die Werte am Montag unter 100 liegen und am Donnerstag bereits wieder darüber.

„Was am Wochenstart gilt, kann schon drei Tage später nicht mehr gelten. Damit können wir nicht planen“, sagt Höpfner. „Wir brauchen stattdessen Verlässlichkeit, für unsere Mitarbeiter und auch für unsere Kunden.“ Laut der Verordnung ist die Voraussetzung für eine Öffnung eine stabile Inzidenz von unter 100 über mehrere Tage.

Terminshopping ist eine Perspektive

Das Terminshopping wäre wenigstens eine kleine Perspektive, sagt Höpfner. Obwohl allein die Umsetzung schon aufwendig sei. Die Termine zwischen Mitarbeitern und Kunden müssten koordiniert werden, ausreichende Zeitfenster für den Einkauf freigehalten werden, um die Kunden nicht zu hetzen. Die Auswahl eines Anzuges für die Hochzeit oder die Konfirmation brauche auch eine persönliche Beratung und ein wenig Zeit, sagt der Juniorchef. Das alles ist aber hinfällig, wenn die Inzidenz weiter hoch bleibt.

Das Modehaus Maica in Altgarbsen darf, wie viele Einzelhändler, vorerst nicht öffnen für das sogenannte Terminshopping – wegen der hohen Inzidenzzahlen in der Region Hannover. Quelle: Jutta Grätz

Die Mitarbeiter bräuchten eine Planungssicherheit, sagt Höpfner. „Ich kann doch nicht erst morgens bei unseren Verkaufsberaterinnen anrufen und ihnen mitteilen, dass sie heute nicht arbeiten dürfen.“ Zudem gäbe es auch bei Maica Saisonware, die verkauft werden müsse.

Größe des Ladens soll entscheiden

Gleichzeitig kritisiert Höpfner die Ungleichbehandlung des Einzelhandels. „Buchhandlungen dürfen öffnen, Supermärkte auch. Und dort werden sogar Kleidung, Elektrogeräte und Gartenmöbel verkauft“, sagt er. Er habe in den Geschäftsräumen, wie viele seiner Unternehmerkollegen, ein umfassendes Hygienekonzept umgesetzt. „Und wir haben vor allem eins: viel Platz“, sagt er. „Bei uns verlieren sich die Kunden fast, aber im Supermarkt kommen sie kaum aneinander vorbei.“ Bei 50 Kunden im Modehaus habe jeder Einzelne dagegen 40 Quadratmeter Platz, Kontakte würden zudem dokumentiert. „Mir geht es bei meiner Kritik auch um Fairness“, sagt der 25-Jährige.

Er schlägt daher vor, die Öffnung nicht nur an den regionalen Inzidenzwerten zu orientieren, sondern wie nach dem ersten Lockdown an der Größe der Geschäfte. „Danach richtet sich die jeweilige Kundenanzahl, das ist für alle nachvollziehbar und eine kleine Perspektive für alle Einzelhändler.“

Von Jutta Grätz