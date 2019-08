Horst

Die Sommerpause im Horster Harlekin ist vorbei, Chefin Jördis Coldewey legt in der zweiten Jahreshälfte fünf weitere Leckerbissen auf das Büfett zum 25. Geburtstag der Kleinkunstbühne. Zum Auftakt kommt Kabarettist Frank Fischer an die Andreaestraße 16. „Meschugge“ heißt das neue Programm des ebenso unterhaltsamen wie bissigen Mainzers. Der Kabarettist nutzt sein „Testpublikum“ in Horst für eine Vorpremiere. Beginn ist um 20 Uhr.

„Meschugge“ stammt aus dem Hebräisch-Jüdischen und heißt – umgangssprachlich – verrückt. So steht es jedenfalls im Duden. Und dieser Name ist Frank Fischers Programm. Ob beim Einkaufen im Supermarkt, beim Bummel in der Fußgängerzone oder aber bei einem Kaffee im Café: „Man hat ständig den Eindruck, von Menschen umgeben zu sein, bei denen im Kopf nicht alles ganz rund läuft“, meint Fischer – egal ob Trump, Putin oder die Frau vor ihm an der Kasse.

Reise quer durch die Republik

Fischer berichtet nicht nur über ungewöhnliche Menschen, sondern auch über verrückte Situationen. Bei seinen Reisen quer durch die Republik kommt er ins Gespräch mit schwer verständlichen Sachsen, hessischen Nazis und einer schwäbischen Frauenreisegruppe. Nebenbei gibt er wertvolle Tipps, wie sich eine Bahnfahrt für sich und andere zu einem unvergesslichen Erlebnis entwickeln kann.

Dem Publikum serviert er dann auch noch die folgenden Fragen: Wenn so viele Menschen um uns verrückt sind, sind wir dann die einzig Normalen? Oder sind wir am Ende vielleicht selbst meschugge? Der Kabarettist ist mit mehr als 20 Preisen ausgezeichnet, darunter der Prix Pantheon, der Niedersächsische Laubenpieper und der NDR Comedy Contest.

Mehr Informationen und Kartenbestellung im Internet auf horsterharlekin.de oder per Anrufbeantworter unter der Telefonnummer (0 51 31) 45 59 35. Der Kartenvorverkauf findet immer donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr im Horster Harlekin statt.

Von Jutta Grätz