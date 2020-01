Auf der Horst

Sie gilt als ebenso scharfzüngig wie charmant: Die Kabarettistin Barbara Ruscher ist am Freitag, 28. Februar, mit ihrem neuen Programm „ Ruscher hat Vorfahrt“ zu Gast in der Aula des Schulzentrums am Planetenring, Auf der Horst. Beginn des Auftritts ist um 20 Uhr.

Ruscher regt sich auf

Ruscher, bekannt geworden als Moderatorin der NDR-Satireshow „Extra 3 Spezial“, vereine einen Mix aus aktuellem Kabarett, entlarvender Comedy und komischen Songs am Klavier, schreiben die Veranstalter. Ob Dating-Portale, der alltägliche Wahnsinn oder finanziell ausufernde Kindergeburtstage – die Künstlerin schreckt vor keinem Thema zurück.

Themen wie die Privatisierung von Wasser oder die Vermüllung der Meere sind ihr Steckenpferd. Diese nimmt sie ebenso in den Blick wie den Klang der Kaffeemaschine in einer Bäckerei. Und sie regt sich auf: über Raser ohne Rücksicht auf Verluste, über hemmungslose Vorurteile, über die Infantilisierung unserer Gesellschaft mittels Ausmalbücher für Erwachsene.

Duftbäume statt Kreuze

Ruscher nimmt auch die meist in „herrlich antikem Zustand“ befindlichen Schulen auf Korn. Und sie geht der Frage nach, ob wir nicht alle schon längst Opfer der Digitalisierung sind. „Oder warum denken manche sogar beim Ton einer Klangschale, dass sie eine WhatsApp-Nachricht bekommen haben?“

Karten kosten 18, ermäßigt 16 Euro, und sind beim Kulturbüro im Garbsener Rathaus, Rathausplatz 1, Telefon (05131) 707650 und per E-Mail an kultur@garbsen.de erhältlich.

Von Jutta Grätz