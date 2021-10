Schloß Ricklingen

Auf zwei veranstaltungsmäßig recht dünne Jahre schaute der Kammerchor Schloß Ricklingen in seiner jüngsten Hauptversammlung zurück: Neben reichlich Probenausfällen wurden in 2020 die meisten der geplanten Veranstaltungen abgesagt – „und auch dieses Jahr war es nicht viel besser“, sagt die erste Vorsitzende Dörte Witthohn. Dennoch habe der Kammerchor sowohl 2020 als auch 2021 als Erfolg verbuchen können. Und will nun wieder richtig durchstarten.

Zwei Konzerten vor Publikum konnten die Sängerinnen und Sänger trotz Corona auf die Beine stellen. „Nicht viele Chöre schaffen es in Pandemiezeiten auf die Bühne. Darauf kann der Kammerchor zu recht stolz sein“, so die erste Vorsitzende Dörte Witthohn, die neben Ulrike Jacob und Karsten Henckel erneut in den Chor-Vorstand gewählt wurde.

Kammerchor sucht neue Stimmen

Und das nur, weil die probenlose Zeit mit Übungen zum Notenlesen per Videokonferenz und einem virtuellem Chor unter der Leitung von Philip Lehmann, der bereits seit zehn Jahren im Chor den Ton angibt, überbrückt wurden. Wann immer Proben möglich waren, fanden sie auch statt – zu einem großen Teil draußen unter freiem Himmel.

Gemeinsam sei man bislang gut durch die Pandemie gekommen, resümiert Chorleiter Lehmann. Jetzt bereitet der Kammerchor ein neues Programm vor, das nächstes Jahr im September zur Aufführung kommen soll. „Für neue Stimmen sind wir immer offen und jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt dafür“, ruft Lehmann auf. „Also bitte gerne melden.“ Mehr zum Kammerchor und seinen Aktivitäten gibt es unter www.kammerchor-schloss-ricklingen.de.

Von Simon Polreich