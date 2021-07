Die Garbsener Stadtentwässerung (SEG) lässt in mehreren Straßen in Berenbostel, Altgarbsen und Havelse Entwässerungskanäle sanieren. Es kann zu Beeinträchtigungen im Verkehr kommen.

Betroffen sind die Hermann-Löns-Straße und die Kahlriethe in Berenbostel, die Straße Rehre in Altgarbsen und die Straße Am Hasenberge in Havelse. Quelle: dpa/Archiv