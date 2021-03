Garbsen

Trotz Corona-Pandemie und trotz Lockdown müssen die Gläubigen in Garbsen in diesem Jahr nicht auf Palmzweige, Osterkerzen, Gebetstexte und Infoblätter für die Osterwoche verzichten. Zwar sind die Kirchen bislang noch geöffnet und auch angemeldete Gemeindemitglieder willkommen, doch für viele muss der Gottesdienstbesuch ausfallen. Deshalb machen sich die Gemeinde-Bullis am Palmsonntag, 28. März, auf den Weg zu den Menschen und stoppen in Stadtteilen, in denen es keine katholische Kirche gibt.

Mit Abstand und Maske ist es nicht nur möglich, Kerzen und Gebete zu bekommen, sondern auch mit dem Pfarrer ins Gespräch zu kommen.

Das sind die Stationen

In Stelingen hält ein Bulli zwischen 14 und 14.45 Uhr auf dem Parkplatz vor der Zahnarztpraxis, Engelbosteler Straße 8. In Heitlingen ist er von 15 bis 15.15 Uhr vor der Freiwilligen Feuerwehr. Eine Station ist auch von 15.30 bis 16.15 Uhr in Osterwald Oberende, auf dem Parkplatz vor der Freiwilligen Feuerwehr, Hauptstraße 343. In Osterwald Unterende stoppt ein weiterer Bulli in der Hauptstraße 131 von 14 bis 14.45 Uhr. In Meyenfeld können die Gläubigen von 16.30 Uhr bis 17.15 Uhr zum Parkplatz Ecke Leistlinger Straße/Meyenfelder Straße kommen.

Von 15 bis 15.45 Uhr macht auch ein Bulli in Frielingen Station, und zwar auf dem Parkplatz bei Bullerdieck, Bürgermeister-Wehrmann-Straße 17. In Horst stoppt das mobile Angebot von 16 bis 16.45 Uhr auf dem Parkplatz vor Düvels Hofladen, Andreaestraße 19, in Schloß Ricklingen von 17 bis 17.45 Uhr.

Von Linda Tonn