Witzig, spritzig – Kellerbühne: So könnte das Fazit der Premiere des Stücks „Die Maus“ lauten, das die Kellerbühne Garbsen am Wochenende auf die Bühne der Aula am Planetenring gebracht hat. Erst nachdem der Vorhang zigmal auf- und zugegangen ist, durften die acht Darsteller die Bühne verlassen. Auch die zweite Vorstellung am Sonntag war ausverkauft.

Kellerbühne holt sich Verstärkung

„Die Maus“ war das 41. Stück der Kellerbühne. Sie besteht seit 42 Jahren und hat ihre Wurzeln in den katholischen Kirchengemeinden. Unterstützung erhielt das Ensemble in diesem Jahr von Darstellern der Waldbühne Otternhagen, von der Komödie Berenbostel sowie vom Theaterclub Garbsen. „Es ist schwierig, Nachwuchs zu bekommen, daher haben wir uns Verstärkung von anderen Bühnen geholt“, sagte Jens Pohl von der Kellerbühne.

Das Schild dokumentierte es: Mit der Moral wird es nicht mehr so ernst genommen. Quelle: Anke Lütjens

Moralvorstellungen geraten ins Wanken

Die Geschichte des Stücks spielt in einem Büro der Firma Chunkibix in den Sechzigerjahren. Hier ist alles noch analog, es gibt das Telefon, Schreibmaschinen und Kreditorenbelege. In der Gesellschaft herrschen feste Hierarchien und Moralvorstellungen, und ein Kuss ist etwas Unanständiges. Über allem wacht Firmenchefin Lady Chesapeake ( Birgit Scholand).

Ins Wanken gerät das Gebilde, als der unscheinbare Angestellte Mr. Bloome ( Holger Roselieb) von Doris ( Sandra Reich), der Nichte der altjüngferlichen Sekretärin Miss Spender ( Beate Carmona), als vermeintlicher Wüstling beschuldigt wird. Durch diese Anklage wandelt sich Bloome von der grauen Maus zum begehrten Sexobjekt – er wird interessant für die Kolleginnen und gefährlich für den Abteilungsleiter.

Stück begeistert Publikum

Hervorragend harmonierten die Darsteller in dem Stück aus der Feder von Phillip King und Falkland C. Cary. Mit viel Spielwitz und großartiger Mimik füllten die Darsteller ihre Rollen im detailreichen Bühnenbild aus und verhalfen der Geschichte zu rasanter Situationskomik. Regie führten Beate Carmona und Stefanie Kropp. Auch die Musik, die klappernde Luftschreibmaschine von Jerry Lewis aus dem Film „Der Ladenhüter“, kam beim Publikum gut an.

Das Spiel um Liebe, Lügen und Intrigen bescherte den Zuschauern einen unterhaltsamen Abend mit viel Gelächter. „Die Schauspieler sind toll in ihren Rollen und in ihrer Mimik“, sagte Michael Haase. Melanie Rust war zum ersten Mal bei einer Aufführung der Kellerbühne und war ebenfalls begeistert: „Die bringen ihre Rollen gut rüber – eine starke Leistung für Laien.“

Info: Weitere Vorstellungen gibt es am Sonnabend, 16. November, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 17. November, um 17 Uhr ebenfalls in der Aula des Schulzentrums, Planetenring 7.

Zur Galerie Glänzend aufgelegt haben sich die Schauspieler der Kellerbühne Garbsen bei der Premiere ihres neuen Stücks „Die Maus“ gezeigt. Sie überzeugten vor allem mit Spielwitz und Mimik. Das Stück wird noch zwei Mal gespielt.

Von Anke Lütjens