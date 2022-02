Garbsen

Mobbing ist weit verbreitet: Im Beruf, in der Familie und in der Schule kann es zu psychischer Gewalt kommen. Betroffene wollen sich nun in Garbsen zu einer Selbsthilfegruppe zusammenfinden, um über das Thema zu sprechen und sich Mut zu machen. Die Selbsthilfe-Kontaktstelle Kibis sucht Menschen, die Erfahrungen mit Mobbing machen müssen. „Jeder Teilnehmer kann hier offen, im geschützten Rahmen über seine Erfahrungen sprechen“, heißt es von der Kibis. Weitere Informationen erhalten Interessierte dort unter Telefon (0511) 666567 und online auf www.kibis-hannover.de.

Von Gerko Naumann